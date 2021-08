Verdaguer no podrá sacar tema inédito con Juan Gabriel; aún no reúne los requisitos

El argentino tiene prohibido lanzar el tema que hizo con "Juan Ga", aún no reúne los requisitos que solicitó la familia de "El Divo de Juaréz".

CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unos días, Diego Verdaguer pidió a sus fanáticos que aguardaran una semana más a que publicara el tema inédito que grabó con Juan Gabriel, pero ahora es probable que esta canción tarde más en ver la luz.

Esto luego de que Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, detalló que el cantante argentino tiene prohibido publicar dicha canción mientras no presente la documentación que se le solicitó.

"No es que se retrase por petición nuestra el lanzamiento, es que caería en una ilegalidad el señor Verdaguer si publica este tema, mientras no se esclarezcan varias cuestiones que le hemos solicitado desde hace varias semanas y que no nos ha entregado", explicó Guillermo Pous.

El abogado precisó que Verdaguer sabía que no podía lanzar el tema, ya que durante semanas intercambiaron mails con él y su oficina, y se le había informado que no podía hasta que no entregara lo que se le solicitó.

"Él tiene presente lo que puede publicar y lo que no. Se le dio la indicación que estaba prohibido que lo hiciera. El vídeo lo publicó una vez que recibió de nuestra parte una carta en donde le apercibimos que de ninguna manera podía publicar el tema", señaló el abogado.

Pese a estas advertencias, parece que pronto los fans podrán escuchar un nuevo material con "El Divo de Juárez", ya que en el caso de los discos de duetos ya tienen fecha tentativa de lanzamiento.

