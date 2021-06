¿Cómo luce actualmente Verónica Castro?

MÉXICO.- A Verónica Castro le encanta mantenerse activa en las redes, pero prefiere recordar su carrera en la televisión y personajes icónicos. Tras los rumores sobre su estado de salud, la actriz compartió una fotografía de cómo luce actualmente y sorprendió a sus fans.

La también conductora es una de las más reconocidas de la televisión mexicana, en donde se ganó el título de diva por su carisma y belleza, siempre luciendo sus atuendos y peinados. En esta ocasión se dejó ver luciendo sus canas y al natural.

La fotografía la compartió la firma Rosa a la mexicana, una marca de bisutería. En la foto la actriz sorprende con su melena gris brillante con unos maxi aretes rosados.

"A veces la vida te pone en el camino ángeles cuando menos te lo esperas. ¡Gracias Verónica Castro por tanto! Mi admiración por siempre", escribió la firma junto a la fotografía de la actriz, quien más tarde la replicó en sus historias de Instagram.

Los fans de Verónica no tardaron en elogiar su belleza y cabello.

Los problemas de salud de Verónica Castro

A inicios de junio, el productor José Alberto, “El Güero” Castro, hermano de la actriz, habló sobre los inconvenientes que le dejó a Verónica caerse de un elefante en 2004.

“Verónica viene padeciendo un problema fuerte desde los problemas que pasó con lo de Big Brother cuando se cayó con el elefante y todo eso de la espalda. Ha sido difícil para ella, y junto con eso una pandemia como la que ahorita hemos pasado, ha sido complicado”, declaró ante los medios de comunicación.

De acuerdo con “El Güero” Castro, los malestares impidieron que la actriz retomara al cien por ciento su carrera. Por su parte, Verónica dijo en una entrevista para Ventaneando, hace unos meses, que tuvo muchos problemas a raíz de la muerte de su madre.

“Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas”, reveló.

Castro añadió que ella intenta salir adelante porque debe animar a su hijo mayor, Cristian, quien tampoco la ha estado pasando bien en esta pandemia.

