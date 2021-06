Verónica Castro llama mentiroso al productor de "La casa de las flores"

En 2018 llegó a Netflix la primera temporada de la serie “La casa de las flores”.

Gracias a esta producción se marcó el regreso de Verónica Castro a la pantalla chica y aunque fue todo un éxito, la actriz desapareció de la serie.

Manolo Caro ofreció una entrevista al programa “Chismorreo” por el estreno de la película “La casa de las flores”.

Ahí al director del filme se le preguntó sobre la salida de Verónica de la serie en donde realizaba el papel de Virginia de la Mora.

“A Verónica la quiero mucho y la respeto, pero nos tomó por sorpresa cuando ella decide dejar la serie".

"Pude llamar a otra actriz de esa generación y que llegara una tía, mi intención era que se le hiciera justicia al personaje no a la actriz porque con quien tenía el proyecto después de que la actriz abandonara el proyecto era con el personaje ”.

Manolo Caro aseguró que Verónica Castro dejó la serie debido a que no le había parecido que otros personajes en “La Casa de las Flores” habrían tomado más relevancia que el de Virginia.

Además, señaló que esta decisión la tomó la actriz por consejo de otras personas.

Tras las declaraciones de Manolo Caro, Verónica Castro salió a desmentir lo dicho por el director en un tuit en el que escribió que la razón por la que dejó la serie fue porque su personaje no iba a aparecer más.

“Repito, no deje la serie. Arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y trabajaría con la voz en off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepté”.