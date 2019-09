Verónica Castro se retira de la actuación; quiere “su paz”

Verónica Castro anunció que se retira de la profesión que ama.- Foto: Instagram Verónica estaba inmersa en la polémica por una supuesta boda con Yolanda Andrade.- Foto: Instagram La actriz desmintió la boda y aseguró que "no es lesbiana".- Foto: Instagram La actriz aseguró que desde hace muchos años quiere su paz.- Foto: Instagram Verónica Castro eligió una canción de su hijo para despedirse del público.- Foto: Instagram Verónica Castro deja la actuación tras 53 años.- Foto: Instagram Verónica Castro realizó más de 60 producciones en cine y televisión.- Foto: Instagram La actriz inició su carrera en las "fotonovelas".- Foto: Instagram Verónica Castro anunció su retiro de la actuación.- Foto: Instagram Verónica Castro posa con una mini imitadora.- Foto: Instagram Entre sus últimos proyectos estuvo "Pequeños Gigantes".- Foto: Instagram Virginia de la Mora fue su último personaje.- Foto: Instagram ❮ ❯

Tras varios días de estar inmersa en la polémica por una supuesta boda con Yolanda Andrade, Verónica Castro anunció que a partir de hoy se retira de la actuación.

A través de Instagram y con una canción de su hijo Christian Castro explicó que deja la profesión que ama pues quiere tener paz en su vida.

“Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós”, escribió la actriz.

Verónica Castro eligió el tema “Alguna vez” para despedirse de su público.

“La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión”, sentenció.

La actriz explicó que por 53 años le “entregó” su vida a los escenarios y lo hizo siempre con todo su amor. “Gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz. DLB”, finalizó.

Tras realizar el anuncio, cientos de sus seguidores se mostraron tristes con la noticia y aseguraron que la van a extrañar.

“Nos duele mucho tu retiro pero deseamos tu paz y respetamos tu decisión”, “Por favor señora, no se retire de esa manera, no lo merece“, “Es una decisión muy difícil de aceptar”, “Me pone muy triste que te retires de esta manera”, “No sabes lo que me duele lo que leo”, “Es toda una dama, la vamos a extrañar como no imagina”, fueron algunos de los comentarios en su publicación.

“Yo se que muchas de las veces un comentario puede destruir toda una vida pero créame que esto que le paso a usted no la destruirá porque la conocemos”, opinó uno de sus seguidores.

Sus últimos proyectos fueron como jurado en el concurso “Pequeños Gigantes” del canal Las Estrellas y como Virginia de la Mora en la serie “La casa de las flores”:

La semana pasada, Yolanda Andrade confirmó que se casó con Verónica Castro en el pasado y a partir de ahí ambas empezaron un pleito en redes sociales. Verónica aseguró que ella “nunca se ha casado” y reiteró que “no es lesbiana”. Sus comentarios no fueron del agrado de Yolanda, quien consideró que fueron malas expresiones hacia la comunidad LGBT.

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha hecho ninguna declaración sobre el retiro de Verónica Castro.