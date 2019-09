Verónica Castro y Yolanda Andrade estaban “muy enamoradas”

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En una entrevista radiofónica, la actriz y modelo Lorena Meritano comentó que Yolanda Andrade y Verónica Castro sí tuvieron una larga relación.

“Lo que diga Yolanda está bien. No es una mujer de inventar, de mentir. Yo sí sé que ella tuvo una relación larga con Verónica Castro y estuvieron muy enamoradas. Yo no compartí momentos con ellas porque yo no vivía en México en ese entonces“, aseveró la modelo en entrevista con el programa argentino ‘Todas las tardes’.

“Yolanda Andrade es una mujer que adoro, que quiero con toda mi alma. Ella hizo algún tipo de alusión a eso en el programa, lo cual a mí me sorprende muchísimo. Ni te lo afirmo ni te lo desmiento. Jamás hablé de mi cama. Mi intimidad es mía“, dijo.

La que también habló recientemente fue Montserrat Oliver, quien informó que no fue la que difundió la noticia de la boda entre Yolanda y Verónica: “Yo no revelé nada“, recalcó.