Kim Yong Gun, un veterano actor de K-Dramas, enfrenta uno de los mayores escándalos de su carrera, luego de que a sus 76 años fuera demandado por su expareja, una mujer de 36 años, quien lo acusa de coacción para que abortara al bebé que espera.

De acuerdo con información filtrada por Dispatch, citada por The Straits Times; el actor conoció a la hoy demandante –de identidad reservada- en una fiesta en 2008, en una fiesta para celebrar el final de un drama (en aquel año participó en “Temptation of Wife” y “When It's At Night” para SBS, y Mom Has Grown Horns para KBS2). El actor tenía 62 y la mujer 23.

La pareja inició una relación que duró 13 años, sin que los medios de comunicación se enteraran. No obstante, en marzo pasado la joven novia le informó que estaba embarazada, algo que al parecer él no habría tomado bien ya que tiene dos hijos de su primer matrimonio: el también actor Ha Jung Woo (de 43 años) y Cha Hyun Woo (41).

Ha Jung Woo (de 43 años) y Cha Hyun Woo (41) se dedican al mundo del entretenimiento, al igual que su padre. Foto de referencia

La mujer presentó una demanda el 24 de julio pasado, acusando al actor de coaccionarla para abortar.

Kim Yong Gun rompe el silencio sobre la demanda

El actor respondió al reporte de Dispatch el 2 de agosto pasado, donde admitió que debido a su avanzada edad no se mostró feliz por el embarazo y que en lugar de mostrarse feliz habría expresado frases que se malinterpretaron.

“A principios de abril de 2021, escuché de la otra parte que tenía cuatro semanas de embarazo. Debido a que no nos habíamos prometido ni planeado un futuro juntos, al principio estaba más sorprendido y preocupado que feliz”, admitió el actor, en declaraciones citadas por Times of India.

No obstante, agradeció a su expareja por “dar calor a un hogar que se había convertido en un nido vacío”, debido a que sus hijos son mayores.

“No pude hablar de esta situación con nadie, y solo me quejé de la situación en la que me encontraba a la otra parte, diciéndole que no podía dar a luz al niño y que no era realista. Intenté suplicar, intenté quejarme y traté de enojarme. Sin embargo, la otra parte enfatizó que la vida (del niño) era preciosa, y el 21 de mayo de 2021, me dijo que hablara solo con su abogado y cortara el contacto conmigo”.

Más adelante en su extenso escrito, el actor destacó que a pesar de estar preocupado por la reacción de sus hijos, al contarles sobre el embarazo, estos le dieron su bendición y coincidieron en que la llegada de una nueva vida siempre es una alegría. No obstante, ambos se han negado a dar declaraciones a los medios, al considerar que la vida privada de su padre solo le concierne a él.

Por su parte, Kim Yong Gun lamenta que su expareja recurriera a la vía legal –esto obliga a que sean los tribunales quienes determinen su situación-, pues eso significa que en algún momento el menor podría enterarse del problema de sus padres. Se espera que el nacimiento tenga lugar en noviembre próximo.

¿Es legal el aborto en Corea del Sur?

Cabe destacar que desde enero pasado, Corea del Sur despenalizó el aborto, de acuerdo a la reforma constitucional enmendada en abril de 2019 que pone fin a la prohibición. La pena por intervenciones eran de máxima dos años, pero el país nunca llevó a juicio a ningún médico o mujer por esta práctica, de la cual se valió para la reducir las altas tasas de fertilidad de los años 70’s y 8’'s.

También era una práctica recurrente entre familias por cuestión de género –por un tiempo estuvo prohibido que los médicos revelaran el sexo del bebé- y para evitar “deshonor” en casos de madres solteras.

Actualmente, el aborto autoinducido es el único que recibe desde multas hasta encarcelamientos.