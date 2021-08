Vicente Fernández Jr. desmiente que su papá tenga el síndrome de Guillian-Barré

"No hagan caso a pendejad*s", expresó Fernández Jr., visiblemente molestó tras ser cuestionado sobre lo que publicó una revista.

GUADALAJARA.— Vicente Fernández Jr. se mostró muy molesto al ser cuestionado sobre el rumor de que su padre, don Vicente Fernández se encuentra hospitalizado a causa del el síndrome de Guillian-Barré que afectó su salud, como publicó una revista de espectáculos este pasado 17 de agosto.

A su salida del nosocomio, desde su auto, el hijo mayor de "El Charro de Huentitán" habló con los medios de comunicación para poner fin a las especulaciones sobre la salud de su papá. Haciendo énfasis en que no crean nada de lo que publica Tvnotas y señalándole a los reporteros que defiendan su trabajo, pues ellos están ahí y saben de primera mano como va evolucionando el cantante.

"Es una basura"

En un vídeo compartido por el programa "Sale el Sol", el hijo de don Vicente Fernández con gran enojo desmintió lo publicado en la revista TvNotas, medio que aseguró que el cantante no sufrió una caída como se ha venido diciendo sino que le detectaron el síndrome de Guillian-Barré y por ello no mejoraba su salud.

"Es una basura [...] No se crean de chismes, ustedes (los reporteros) tienen a los doctores y se les ha dicho tal cual", aseveró Fernández Jr.

Además el hermano de Alejandro Fernández aseguró que la familia está muy molesta con la publicación.

"¿Cómo lo tomó?, pues igual que todos, estamos muy molestos, enfatizó el cantante.

Sobre la salud de su padre, aseguró que está "respondiendo bien, está consciente, bien atento a las indicaciones, todo está evolucionando como nos dijeron los doctores, lento pero paso seguro".

¡Vicente Fernández Jr. desmiente que su padre tenga Síndrome de Guillain-Barré como lo aseguró una publicación! Pide no caer en especulaciones y chismes.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Ccef6613yE — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 18, 2021

¿Cuál es el estado de "Chente"?

En el programa "Sale el Sol" se confirmó que el intérprete de "La ley del monte" no tiene ningún síntoma, por lo que su estancia en el hospital se debió a la caída que sufrió.

También se informó que su evolución es lenta, pero favorable. El reportero Flavio Machuca señaló que los reportes médicos serán los días lunes, miércoles y viernes, pero es una posibilidad que no es segura, pero eso dependerá de la evolución del cantante.

¡#AlexFernández anunció que pospuso su boda por la salud de su abuelo! @FlavioMachuca nos trae los detalles desde Guadalajara en el hospital donde está internado el cantante.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/4083ibDwQ9 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 18, 2021

Explota contra reportero

Otro programa que también pudo entrevistar a Vicente Fernández Jr., fue "Venga la Alegría", sin embargo en el vídeo presentado por el matutino de TV Azteca se mostró como el también político explotó contra el reportero a quien le pidió por favor dejara de hacerle preguntas estúpidas.

Sin embargo, éste le respondió que solo estaba cuestionándolo por la publicación hecha por la revista y la cancelación del matrimonio de su sobrino Alex Fernández.

"No hagan caso de tonterías. Hagan caso a lo que dicen los doctores, no hagan caso a pendejad*s, expresó Fernández Jr., visiblemente enojado.

"Bueno, ¿Qué es lo que ahorita importa? No hagan preguntas estúpidas" dijo molesto Fernández Jr., a lo que el reportero le cuestionó así: "¿de dónde estúpidas?". Finalmente Vicente pidió a la prensa que no hagan preguntas que no vienen al caso.

🚨¡DE ÚLTIMO MOMENTO!🚨

¡Vicente Fernández Jr. explota contra la publicación que anuncia que Vicente Fernández está muy grave de salud! 😱📺 #RetoQuieroCantar #VLA >>> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/TZcwrnLQmK — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 17, 2021

