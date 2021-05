Vicente Fernández Jr., no está en rehabilitación, su novia lo aclara

Mariana González a través de su cuenta de Instagram pidió a sus seguidores que no crean todo lo que se dice.

GUADAJALARA.— Vicente Fernández Jr., se encuentra en un centro de rehabilitación, fue el rumor que dieron a conocer en el programa "Chisme No Like" y con el que se justificaría la ausencia del cantante en redes sociales, pues desde el 12 de abril no ha habido ninguna publicación de él.

Sin embargo, su novia Mariana González Padilla, aseguró que todo lo que se dijo en el programa y en otros medios son mentiras. Además habló sobre la supuesta ruptura que tuvo con el hijo de don Vicente Fernández.

¿Dónde está Vicente Fernández Jr.?

Mariana compartió una imagen en su cuenta de Instagram, pero acompañó la imagen de un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“La vida es como una cámara. Enfócate sólo en lo importante [...]”, escribió la empresaria.

Sin embargo este mensaje solo aumentó las sospechas de que algo estaba pasando con su relación. Usuarios no se quedaron con las ganas de saber si era verdad que Fernández Jr., está recluido en un centro de rehabilitación. Ante este cuestinamiento, la también modelo indicó que no deben creer todo lo que ven o escuchan.

Pese a que Mariana González negó que haya algún problema con el hijo del intérprete de "Mujeres Divinas", Elisa Beristain y Javier Ceriani de Chisme No Like aseguraron que Vicente Fernández Jr., está atendiéndose, pero no por no por problema de adicción.

"No está en un centro de rehabilitación, está como en un psicólogo, que tiene unos médicos, ellos mismos lo están ayudando [...]”, afirmó Jaime García, amigo de los Fernández y quien aseguró estar al tanto del ingreso de su amigo a un lugar para ser tratado.

Javier Ceriani señaló que el hijo de Vicente Fernández llevaría 22 días en aquél lugar.

"Vicente no es borracho ni drogadicto, mi compadre a lo mejor trae mal unas emociones encontradas de problemas de familia y eso es lo que le están ayudando”, agregó García.

¿Mariana y Vicente terminaron su relación?

Mariana González se ha dejado ver sola desde hace casi un mes. Incluso en redes sociales ya no presume su relación con Vicente Fernández Jr., por todo eso se rumoreó sobre una posible ruptura. Pero es la mima Mariana la que se encargó de negar los chismes. Y aclaró que no asistieron a la celebración de Alejandro Fernández porque Vicente Jr., estaba ocupado.