Vicente Fernández le toca el seno a fan que le pidió una foto (Vídeo)

Vicente Fernández se convirtió en tendencia luego de que se subiera a redes sociales un vídeo en donde se le puede ver tocando el pecho de una joven, quien le pidió tomarse una fotografía.

Imagen polémica

El material, que fue dado a conocer en TikTok está causando molestia, luego de que el padre de Alejandro Fernández, aprovechara el momento para tocar a la señorita sin su consentimiento en uno de sus senos mientras posaban para la foto en donde se puede ver a una señora y una niña.

Mano larga

A pesar de que se desconoce cuándo se tomó el vídeo y que por no estar usando el cubrebocas se piensa que ya es un poco viejo, se puede observar que el cantante de "La Ley del Monte" acomoda bien la mano para que no se resbalara.

Reproches en redes

Ante el hecho, usuarios de las redes sociales se le fueron a la yugular y lo tacharon de "acosador", "viejo cochino" y hasta algunos aseguraron que los había decepcionado por tal acción y por ello ya no escucharían su música.

En la cuenta de Instagram de Elisa Beristain, quien subió el material, se pueden leer más reacciones de sus seguidores.

Mañoso

"A él nunca se le quitó lo mañoso"; "Viejito rabo verde, pero ella muy a gusto también"; " A mí no me parece que la chica esta cómoda, en México son unos locos", "Será muy Vicente Fernández, pero esto es detestable", entre otros más.

No hay resuesta

Hasta el momento ni el cantante ni sus hijos se han pronunciado ante esta situación que pone una vez más al "Charro de Huentitán" en el ojo del huracán.

