"Vicente Fernández me acosó y me hizo algo más grave" (Vídeos)

Vicente Fernández continúa en el ojo del huracán.

Después de que se desatara un escándalo por las fotografías en las que aparecía tocando de forma inapropiada a sus fans, ahora la cantante Lupita Castro contó que “El Charro de Huentitlán” la acosó y le hizo “algo más grave”.

Más grave...

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”, dijo en un video difundido a través de redes sociales.

Censuran entrevista

La artista explicó que los hechos ocurrieron años atrás. Hace algunos meses, concedió una entrevista a una televisora estadounidense para contar su historia, pero, siempre según su versión, “Don Chente” utilizó sus influencias y logró que se censurara el material.

¿Y qué pasó?

“Hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de EE.UU. de habla hispana me hizo una entrevista, y me dijeron que le avisaría a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista...? Nada”.

Tiene pruebas

En el vídeo, la cantante aseguró que tiene pruebas, y que pronto volverá a hablar públicamente para explicar qué ocurrió.

“Por eso estoy aquí, hoy quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hizo. Tengo datos, y fechas y todo. He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de dios, de la palabra y de este aparatito [el celular]. Gracias, nos vemos pronto”.

Controversia

En redes sociales, el vídeo dividió opiniones, y aunque muchos usuarios apoyaron a Lupita Castro, otros la tacharon de “oportunista” y de aprovechar el momento para promocionar su libro.

Como un alud

Las declaraciones de la cantante llegan en medio de la fuerte polémica en la que se ha visto envuelto Vicente Fernández por tocar el seno de algunas fans mientras posaban para una fotografía.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, y el intérprete de “Estos celos” aceptó hace dos semanas una entrevista con Mara Patricia Castañeda que no logró el efecto que esperaba.

Con información de redes sociales e infobae.com