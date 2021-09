Vicente Fernández no logró cumplir un deseo con Alejandra Guzmán

Ahora que Vicente Fernández se recupera de la caída que sufrió en su rancho "Los tres potrillos" en Guadalajara, salieron a la luz anécdotas del cantante que sorprendieron a muchos.

Entre ellas, su deseo de que su hijo Alejandro Fernández se comprometiera con Alejandra Guzmán.

La actriz Silvia Pinal contó en el programa de radio mexicano Todo para la mujer el deseo del Charro de Huentitán.

"Hubo una época en la que Vicente Fernández se me acercó y me dijo: 'Cómo me gustaría que mi potrillo (Alejandro Fernández) conociera a su yegüita, que era Alejandra' ", contó Silvia Pinal.