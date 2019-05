Vicente Fernández rechazó hígado; temía que fuera de un homosexual

A Vicente Fernández le detectaron cáncer durante su gira mundial, los médicos le encontraron “una bolita” en las vías billiares.

“Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira”, narró.

Por el cáncer, el cantante necesitaba con urgencia un trasplante, mismo que no quiso recibir por temor.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto ”, declaró en entrevista para el programa De Primera mano.

Don Chente decidió abandonar el hospital en el que lo internaron a pesar de que ya habían encontrado al donante.

“No me querían dejar salir, me dijeron: es que ya encontramos su hígado compatible. Ya viene el oncólogo. Me vestí y me iba a salir y me dicen: por favor don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital. Ya luego solo me fui”.