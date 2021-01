Vicente Fernández responde por tocar el seno a una fan (Vídeos)

El cantante Vicente Fernández estuvo en boca de todos en las últimas semanas debido a un vídeo de 2017 que se viralizó recientemente.

Se trata de una foto que se tomó junto a unas fans, pero a una de ellas le coloca la mano sobre el seno.

Esto se descubrió ya que alguien también estaba filmando el momento de la fotografía.

La noticia

Como informó Diario de Yucatán por medio de sus diversas plataformas, el material, que fue dado a conocer en TikTok causó molestia e indignación, luego de que el padre de Alejandro Fernández, aprovechara el momento para tocar a la señorita sin su consentimiento en uno de sus senos mientras posaban para la foto en donde se puede ver a una señora y una niña.

Silencio de los Fernández

Hasta el momento, sólo había hablado Vicente Fernández Jr. en el programa “Un nuevo día” y dijo que no es el vocero de la familia y no respondería por los problemas de cada uno de los integrantes.

Habla "Chente"

Tras varios días en medio de la polémica, "El Charro de Huentitán" rompió el silencio en el programa Mara Patricia Castañeda, su exnuera.

"Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano, primero en el estómago y dije 'se va a sentir ofendida' y subí mi mano y toman la foto. Nunca hice yo 'así' si algo tengo es respetar al público", comenzó el relato Vicente.

Ofrece disculpas

"Quiero pedirle (sic) una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un… reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma… no sé".

"No recuerdo, eran muchísimas gentes (sic) (con las que me tomaba fotos), yo le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera querido hacer así no lo hago ahí… la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó", confesó el padre de Alejandro Fernández.

No fui un santo

"Me extraña mucho, me lastima, nunca di lugar a chismes, no fui santo y todos lo saben, pero nunca me vieron. Cuca vio la nota y se quedó callada y preguntó por qué se esperó tres años".

"Nunca había hecho una cosa escandalosa, le pido una disculpa a todos", expresó Vicente Fernández y aclaró que lo ocurrido se trató de un malentendido, ya que jamás tuvo la intención de tocar el busto de la fan que le solicitó una fotografía.

Vicente Fernández sale a pedir disculpas sobre los vídeos que se hicieron virales cuando les tocaba el pecho a varias chicas. pic.twitter.com/XkJIV6VR2E — La Comadrita (@LaComadritaOf) January 26, 2021

"Meto abogados"

"Chente" descartó que la viralización del vídeo se trate de una cuestión monetaria donde la joven buscaría un provecho económico "porque eso sería reconocer que lo hice con morbo, yo doy la disculpa, pero ¿de qué me demanden?, yo meto también abogados".

"La disculpa ya la di, para las otras dos que salieron, pues ni sé cómo eran, eran segundos los que pasaban para la foto. Desde ese día que salió eso yo no he vuelto a ver la televisión más que películas”, apuntó Vicente Fernández

Con información de redes sociales y terra.com.mx