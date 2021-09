Vicente Fernández y Cuquita, una pareja que aún sigue unida (fotos)

Para Vicente Fernández, todo el éxito y fama que aún tiene hoy no sería lo mismo si no fuera capaz de compartirlo con la mujer que ama: María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como doña Cuquita.

Para muchas parejas, los padres de Alejandro Fernández son un ejemplo de perseverancia y amor que se inició desde que eran niños y vivían como vecinos en Guadalajara.

Mientras Vicente Fernández (17 de febrero de 1940) buscaba oportunidades para tener una vida mejor, el destino lo alejó de su natal Huentitán.

En una visita que el cantante hizo a su pueblo, quedó flechado a primera vista de una jovencita que resultó se la hermana de uno de sus amigos.

Dispuesto a conquistar a esa "chaparrita caderona", él le obsequió una flor de laurel después de encontrarla en misa.

Hace unos años, Vicente Fernández abrió las puertas de su rancho "Los tres potrillos" en una entrevista para la revista "¡Hola! México", y ahí contó que le preguntó a Cuquita (23 de julio de 1946) si quería ser su novia.

"Me dijo que el domingo me decía y cuando llegó el día me dijo que sí", recordó Vicente Fernández.