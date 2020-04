¿Victoria Ruffo e hijos de Omar Fayad, tienen cuarentena?

HIDALGO.— Luego de que se anunciara que el gobernador, Omar Fayad, dio positivo a la prueba de COVID-19, mucho se estuvo especulando sobre si su esposa, la actriz Victoria Ruffo también estaría contagiada.

Además, en muchos medios se preguntaban si también los hijos de Victoria con Omar, habrían dado positivo al contagio de coronavirus.

Sin embargo, el hijo mayor de la actriz, José Eduardo Derbez, resolvió todas las dudas sobre la salud de su mamá y hermanos.

José Eduardo Derbez fue quien rompió el silencio e informó que su madre se encuentra bien y aislada.

En cuanto al contagio por parte de su esposo Omar Fayad, dijo que no podría haberse dado ya que desde que inició la pandemia ella se resguardó en otro punto diferente a él.

Asimismo y ante la preocupación de los fans, que siempre han apoyado a Victoria Ruffo, el hijo de Eugenio Derbez comentó que sus hermanos, Vicky y Anuar, se encuentran bien y que también dieron negativo en la prueba que se les hizo, luego de que su padre diera positivo.

El también youtuber señaló que el esposo de Victoria Ruffo viene recuperándose satisfactoriamente tras los padecimientos derivados del contagio.

"Omar (Fayad) está saliendo adelante, sí tuvo temperaturas de hasta 41 grados centígrados y sí la sufrió bastante. Me comentó que no fue algo nada fácil, que no está nada sencillo, está en su casa aislado", sentenció.