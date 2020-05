Victoria Ruffo, la señalada por mamá de Vadhir Derbez

MÉXICO.— Vadhir, hijo de Eugenio Derbez, retomó su canal de YouTube y como invitada espacial tuvo a su madre Silvana Prince, quien también fue pareja del actor de "La Familia P-Luche".

En el video como era de esperarse, Eugenio Derbez fue tema importante del cual discutir, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la madre de Vadhir nombrara a Victoria Ruffo.

¿Eugenio Derbez engañó a Silvana con Victoria Ruffo?

Vadhir Derbez entrevistó a su mamá Silvana Prince; ahí recordó cómo fue que conoció a Eugenio Derbez y dónde surgió el interés.

"Nos tocó hacer el show de un concurso de belleza en Puebla y tu papá estaba ahí trabajando, pero como chambelán (…) tras bambalinas me topé con él y le dije, 'me pareces conocido, ¿no eres mago?' y él respondió que no era mago", expresó Silvana.

La madre del también cantante continúa diciendo cómo llegó a sus vidas Victoria Ruffo.

"Teníamos un show de comedia con tu papá (...) ahí estaba embarazada de ti (…) que entre alguien a suplirme un par de meses, cual va siendo mi sorpresa (...) la mamá de tu hermano", comentó refiriéndose a Victoria Ruffo.

"Tú tenías 5 meses de nacido cuando ella ya se había embarazado, entonces en ese momento obvio pues vas a tener que empacar tus trapitos (Eugenio) porque no soy de las que se aguantan ni se quedan ni madres", confesó Silvana Prince.

Vadhir se mostró sorprendido al conocer cómo su padre había embarazado a la actriz Victoria Ruffo, a meses de que la madre de él lo tuviera.- Con información de YouTube y Publimetro.

También podría interesarte: Victoria Ruffo recibe tremendo susto por parte de su hijo, José Eduardo (Vídeo)