VÍDEO: Carlos Ballarta explota contra "Chespirito" y lo tunden

MÉXICO.- Los internautas no perdonaron y tundieron a Carlos Ballarta, comediante de stand up, luego de que dijo que Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, fue de las peores cosas que le pasaron a la comedia mexicana. Las declaraciones fueron parte de su participación en el programa “Versión Extendida” con Tenoch Huerta.

La comedia debe invitar a la reflexión (según la visión de Ballarta), y esto fue precisamente lo que le llevó a considerar que el trabajo realizado por Chespirito no era precisamente “cómico”.

“Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero siento que, al menos en cuanto a comicidad, Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana”, expresó.

Carlos Ballarta prohíbe ver los programas de “Chespirito”

Como parte de uno de sus comentarios, Ballarta calificó los programas de Chespirito como una “pende…” y afirmó que en su casa los programas del comediante del “Chavo del 8” están prohibidos.

Te puede interesar: Patty López entra a OnlyFans "tantito" y llega para quedarse

Destaca tortura a estudiantes

Otro de sus polémicos comentarios se enfocó en que Gómez Bolaños acudió a Chile a presentarse al Estado Nacional donde habían torturado a estudiantes.

“No suelo ser tan clavado, pero a veces me sale lo clavado. Y digo, por una cuestión de dignidad, de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en 2 fechas en el Estadio Nacional, donde habían torturado estudiantes”, añadió, a la vez que cuestionó el éxito de estos contenidos.

“Por el hecho que lo recibió Pinochet con pinches honores de jefe de Estado, por el hecho que fue un éxito durante todas las dictaduras. Lo que yo pensaba es: ¿Qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito”, añadió.

Estos comentarios incendiaron a los internautas en redes sociales, quienes salieron a defender los programas de “Chespirito”.