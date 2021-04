Frida Sofía revela "su verdad" llena de abusos de la familia Pinal (vídeo)

MÉXICO.- "Quiero que la gente se dé cuenta de que está tan loca mi historia que obvio no me van a creer porque yo también me escucho y digo 'no hay manera de que una madre actúe así o haga esto' pero si te pones a ver los hechos ahí están los hechos", fueron las palabras de Frida Sofía ante las cámaras.

La entrevista completa de Frida Sofía ya está en Youtube

Durante la entrevista que realizó con Gustavo Adolfo Infante, y que ya puede verse en totalidad en su canal de YouTube, la modelo y cantante habló sobre algunos de los momentos más polémicos que ha vivido como parte de la dinastía Guzmán-Pinal.

La relación de Frida Sofía con Alejandra Guzmán

"Yo no conozco a una Alejandra mamá, yo sólo conozco a la que todo mundo conoce que es la artista", comentó Frida.

Según palabras de la joven de 30 años, la llamada "Reina de Corazones" nunca la cuidó, pues eran otras personas las que se encargaban de ella, además relató lo que le hacía una mujer de la que no quiso revelar su nombre y que la cuidó por diez años hasta que su mamá la corrió por un problema con su vestuario.

"No puedo decir que fue mala madre porque en realidad nunca fue madre, nunca. Me empezaron a cuidar unas personas que eran abusadoras a lo máximo y pues mi mamá llegaba muy tarde o de repente me acuerdo que le decían '¿si se porta mal le puedo dar una nalgada?' y mi mamá decía 'sí, sí, sí' pero cuando ella no estaba, los mad… que me daban… (me pegaban) en la planta de los pies para que no se me viera, me torcía la mano, me jalaba el pelo", relató.

Incluso aseguró que su mamá no escribió el tema "Yo te esperaba" que supuestamente hizo para ella, así como tampoco uno de sus éxitos "Hacer el amor con otro", pero en el caso de la primera canción contó que sentía lo más bonito de ver que su mamá le cantaba.

"Esa canción fue de mis únicos momentos en que pude sentir ese calor de madre, pero estaba en el escenario (no con ella)".

Los problemas de adicción dentro de la familia Pinal

Frida habló sobre los problemas de adicciones dentro de su familia y que la rockera mexicana fumaba mariguana frente a ella y consumía otras drogas, esto, detalló, hacía que la cantante actuara de diferente manera.

"Por eso me quedé tanto tiempo porque yo sabía que no era mi mamá la que yo veía cuando estaba mal". "(Viví) mucha violencia, como que se le iba la onda y pensaba que era otra persona a veces y es muy violenta, me ha lanzado botellas y me vale lo que digan, que no es cierto, sí es cierto. Me partía mi madre", dijo durante la polémica entrevista.

Frida Sofía aseguró que nunca le pegó a su mamá hasta un día que vivieron un altercado en Las Vegas, donde además ella terminó yéndose sobre el maquillista de la Guzmán.

Luis Enrique, mantenido y adicto

Sin problemas con hablar sobre los diferentes miembros de la famosa familia del medio del espectáculo, Frida aseguró que su tío Luis Enrique es un mantenido y tiene un problema de adicción.

"Yo no entiendo las pinches mentiras porque me hacen ver como loca entonces yo creo que lo que pasó con 'Despierta América' fue para mí que detrás de las puertas es otro pedo que nadie se imagina", aseguró. "Quiero que la gente se dé cuenta de que está tan loca mi historia que obvio no me van a creer porque yo también me escucho y digo 'no hay manera de que una madre actúe así o haga esto' pero si te pones a ver los hechos ahí están los hechos".

Frida Sofía fue abusada por novios de Alejandra

En un repaso por los hombres con los que su mamá se ha vinculado amorosamente recordó a Gerardo Gómez Borbolla. "

Él conmigo siempre fue muy cariñoso y siempre me cuidó, me cuidó mucho sobre todo cuando estaba mal mi mamá, él fue el más cariñoso y honesto conmigo, pero después salió que vendió a mi mamá, que se la llevó a Italia y al final le pagaron todo para que le sacara fotos y vi a mi mamá bien triste porque aparte había perdido ya dos bebés de él", dijo.

"Me duele que se siente a mentir, a decir que me extraña, cosas que no son ciertas".

Frida Sofía fue violada

Frida Sofía nunca había hablado de este tema en público, según detalló. "…por eso me lo callé, porque dije '¿entonces yo estoy enferma o qué onda?' pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá, pero no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. Es que ¿cómo no voy a estar empu…?". De acuerdo con la cantante, los galanes de su mamá la tocaron desde los 5 hasta los 12 años, aseguró que algunos quisieron violarla y sí lograron hacerlo, así fue como perdió la virginidad.

"Varios hombres que mi mamá los conocía y en el cuarto del hotel, ya que estaba mi mamá inconsciente, siempre, siempre".

"Aquí no es para hacer ver mal a mi mamá ni como villana, pero es como cuando vas a ver una película de terror, no esperas estarte riendo. Si a mí no me gusta mi historia qué te hace pensar a ti que a ti te va a gustar, pero es la verdad y por eso llegó un momento en que exploté y dije '¿a ver, Frida qué vas a perder si en serio mandas a todos a la chingada?' absolutamente nada, ni una llamada de cumpleaños iba yo a perder, cómo iba a extrañar algo que nunca tuve".

Acusa a Enrique Guzmán de manosearla

Pero además compartió que con algunos de esos intereses amorosos vivió abusos así como también con su abuelo el también músico Enrique Guzmán.

"(Enrique) siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas pero".

A la pregunta expresa de qué fue lo que el intérprete de "El rock de la cárcel", le hizo, señaló con lágrimas: "Me manoseó… desde los cinco (años)… Lo odio y más por cómo… el pasado, deja eso. Ahorita, me quedo así de 'ándale cabrón y si el mundo supiera", sentenció.

"Es que sabes qué es lo más asqueroso de todo, cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia entonces se vuelve algo normal y… qué asco, pero es como que en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas".

Frida Sofía desmiente tener trastorno bipolar

Frida Sofía desmintió tener un trastorno de personalidad y aseguró que no tiene nada que esconder y si algo sale de su boca, polémica o no, es verdad.

Además, durante la entrevista recordó uno de los momentos más fuertes de su vida cuando se embarazó de Christian Estrada y se lo hizo saber en año nuevo pero aunque él le dijo que iría a verla nunca llegó, aseguró también que Estrada sí salió con su mamá.

La famosa tuvo la decisión de tomarse una pastilla para abortar a las 6 semanas.

"No sabes lo que me dolió y lo que lo sufro porque yo sí quería tener a ese bebé pero de repente para terminarla con broche de oro veo que mi mamá está en Nueva York celebrando su cumpleaños, esto es después del aborto y después de que se le vio a Christian varias veces saliendo del mismo hotel, que lo recogió el chófer de mi mamá… Si tu hija ya terminó con este cabrón qué haces ahí…", cuestionó.

"Dime tú qué hacía en todos esos lugares, por qué en el mismo hotel… imagínate cómo me sentí y con mi aborto, no salí de mi departamento dos años".

Inicia el drama de la vida de Frida Sofía

En días anteriores se habían compartido fragmentos de la entrevista donde Frida contó que hubo problemas dentro de su familia incluso desde que nació cuando fue registrada con los apellidos Guzmán Pinal en lugar de llevar el Moctezuma por su padre.

"Ahí empieza el drama de mi vida, yo sin poder hablar, pero básicamente… el hecho de que mi abuelo Enrique y mi papá pues llegaron a este punto de estar los dos con la pistola y mi mamá en medio, como novela, y se fue mi mamá y mi papá quería obviamente cuidarme, o la custodia o lo que fuera, pero pues mi mamá se puso las pilas antes de que hiciera algún movimiento, fueron, me registraron bajo esos apellidos, y básicamente me quitaron mi verdadera identidad", señaló.

"Básicamente me quitaron mi verdadera identidad". Sobre la posibilidad de cambiar su nombre señaló que se considera Frida Félix, como su madrina María Félix y aseguró que a quien le gustaría ver es a su abuela Silvia. "Amo a mi abuela Pinal, es todo un personaje, mi abuela Estela es mi número uno".

