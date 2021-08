Vídeo: James Gunn tacha de cínico a Scorsese al criticar a Marvel

James Gunn, director detrás de “Escuadrón Suicida 2”, sorprendió al tachar de “cínico” a Martin Scorsese, al considerar que se dedicó a hablar sobre Marvel con el único fin de atraer la atención por su película “The Irish Man” (El Irlandés, 2019).

Los fanáticos de las películas de superhéroes aún tienen la herida abierta por los comentarios de Scorsese, quien en entrevista para la revista “Empire” opinó que éstas parecen más una atracción de parque de diversiones, que cine en sí.

En entrevista para “Happy Sad Confused”, el también director de “Guardianes de la Galaxia” fue cuestionado directamente sobre qué piensa en relación a las palabras de Scorsese:

Some very honest thoughts here from James Gunn on defending comic book movies from the likes of Martin Scorsese. Yikes. https://t.co/RUtfz9L6oK pic.twitter.com/d4CKkZeM2w