Linet Puente llora en Ventaneando al anunciar su ruptura; ex responde

MÉXICO.- Linet Puente, la conductora de ventaneando, rompió en llanto al informar que se separó de Carlos Luis Galán, padre de su hijo Noah.

La noticia tomó por sorpresa a los presentes, pues la presentadora de Tv Azteca añadió que este es un proceso muy difícil.

"En días pasados se ha estado especulado mucho sobre lo que sucede al interior de mi casa, de mi vida personal y bueno, he decidido abrir esa parte de mi vida (...) Siempre he compartido con ustedes, pues todo lo que sucede en mi vida, ustedes saben que yo siempre he sido muy transparente", inició. "Hoy toca desafortunadamente compartir las malas y por esos, pues quiero ser yo quien cuente, lo que ha sucedido en mi vida en los últimos días y ahí les va: Carlos Luis y yo nos separamos a principios de noviembre, debo decir que ha sido un proceso muy difícil e inesperado", añadió.

Linet dijo que ahora su hijo es su prioridad, razón por la que, fuera de esta exclusiva en Ventaneando, no dará más detalles de su separación.

"Por respeto a él, a Noah, mi bebé, mantendré en privado los motivos de nuestra separación. Agradezco ante todo a mi familia y toda la gente que me ha apoyado en estos momentos", dijo casi llorando.

Pedro Sola muestra su apoyo

.@LinetPuente abre su corazón en #Ventaneando y nos cuenta que está separada de Carlos Luis, papá de su hijito Noah, ¡todo nuestro respeto, apoyo y cariño para ella!



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/kXKoeV6zN9 — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 1, 2020

El famoso conductor Pedro Sola fue el primero en mostrar su apoyo: "Pero lo vas a superar porque tú tienes esa fuerza, ese carácter y esa voluntad. Así de chiquita que eres, tienes una violenta fuerza (...) Tienes un par de papás excelentes, tienes un hermano, una cuñada, una sobrina y nos tienes a nosotros".

Ex de Linet Puente reacciona

Por su parte, Carlos Luis Galán borró todas las fotos que tenían juntos en redes sociales luego de las declaraciones de la conductora y dejó solo en donde aparece su hijo.