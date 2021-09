VÍDEO: Lyn May aclara: está embarazada, espera no uno, dos bebés

Lyn May concedió una entrevista al programa “Todo para la mujer” donde explicó que sí se convertirá en madre y no se trata de una broma, confirmó que se encuentra embarazada e incluso insistió que espera dos bebés.

Maxine Woodside le preguntó a la vedette sobre su supuesto estado de gestación y los pasos de baile, como los split que acostumbra hacer en casi cada aparición en la televisión, y si ello no la pone en riesgo.

Ella respondió que se está concentrando más en el canto, durante su participación en “Quiero cantar” del programa “Venga la Alegría”, para descansar su cuerpo.

Cuando la periodista de espectáculos le preguntó a Lyn May sobre por qué no se le ve crecer su "pancita" si ya tiene tres meses de embarazo, fallas en la entrevista vía zoom impidieron oír la respuesta.

Lo normal es que una mujer en estado de embarazo vea crecer su “pancita”, pero en el caso de Lyn May, quien mencionó tener tres meses de gestación, afirmó que los bebés le crecen en otra parte del cuerpo.

Al retomar la entrevista, Lyn May indicó las razones por las que no se le ve crecer la "pancita" con su embarazo.

“Es que sabes que pasa, se me van a mi los embarazos, los niños se me van a las nal.... Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo”, dijo Lyn May entre risas.