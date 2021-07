Paul McCartney "rompe" el internet al volver al escenario (vídeo)

Paul McCartney se volvió tendencia en redes sociales y se colocó en los primeros lugares de búsquedas en internet luego de regresar al escenario, pues se viralizó un vídeo del Beatle “echándose un palomazo” en una fiesta privada a lado de su esposa, Nancy.

En la grabación, el legendario músico sostiene el micrófono y cautiva a los invitados con “I saw her standing there”.

Los asistentes ovacionaron al cantante.

"Paul McCartney":

"Paul McCartney":

Por las reacciones a este video en la graduación de su nieta.

¿La graduación de su nieta?

Aunque se dijo que el acto fue una sorpresa de Paul en la graduación de su nieta, la realidad es que la improvisación se dio en una fiesta de la empresa New England Motor Freight (NEMF) en la que su esposa es ejecutiva.