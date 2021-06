Vídeo: Ricardo Ponce, líder espiritual de Cancún, pide no ser "crucificado"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que hace dos semanas la youtuber Maire Wink denunciara a través de un video a Ricardo Ponce de haber creado una secta sexual mediante distintos retiros de autosanación que él imparte y de haberla abusado sexualmente, el coach de vida respondió hoy en redes sociales, dejando claro que no se considera culpable de tales señalamientos.

"Aquí estoy en México y nunca me he ido, siempre estuve activo y ya lo verán en lo nuevo de este compartir. Empiezo diciendo que ningún ser humano debería de crucificar a otro ser humano, mucho menos en redes sociales y mucho menos sin ninguna prueba legal. Hay personas y medios de comunicación que pretenden crear controversia sin ningún fundamento legal, sin saber que detrás hay familias, niños, seres humanos, millones de valientes", dijo Ponce al principio del video de más de tres minutos.

Testimonios en contra de Ricardo Ponce

Tras la denuncia de la youtuber, otras personas también se sumaron, como Paola Campos y se crearon varios movimientos en redes para recabar testimonios en contra de Ponce.

Lo que él dice al respecto de Maire, sin mencionarla, es que su comportamiento responde a un problema personal, ya que no logró sanar en sus retiros.

"Sé que mi mensaje genera muchas emociones, que toca fibras muy sensibles y hace todo eso simplemente para que puedas sanar tu vida, cuando no se genera esta sanación lo que se crea es una reacción violenta y eso es lo que pasó en este caso, no entraré en más detalles porque no pretendo crear más polémica y no más chismes, eso no va conmigo. Sé perfectamente que cada persona ve por sus intereses, eso ahora me queda muy claro, basándome en todo esto, lo cual veo como primordial, no voy a dar declaraciones sobre el tema legal, hasta que todo quede aclarado".

Fiscalía catea hotel en Bacalar

El pasado 2 de junio, la Fiscalía de Quintana Roo cateó y aseguró el hotel Akalki, en Bacalar, lugar donde se impartían los retiros de autosanación y donde según testimonios sucedieron muchos de los actos de abuso.

Días después, la administración del sitio emitió un comunicado en el que se deslinda de las responsabilidades de las que Ponce es acusado, pues aseguraron que su relación era meramente contractual.

"Esto es un renacimiento señores, la autosanación va mucho más allá de esta persona que ves aquí enfrente, miles de personas la practican alrededor de todo el mundo, es simplemente la cualidad de todo ser humano para transformar su vida, pon atención al mensaje, el mensajero no tiene ninguna importancia; el mensajero tiene su ego, sus emociones densas, su pensamiento, su oscuridad, pero el mensaje va mucho más allá", señaló.

Ponce agradece el apoyo

Finalmente, Ponce agradeció a las personas que lo estuvieron apoyando durante los días que se mantuvo en silencio ante el estallido y dejó claro que nada en su organización va a cambiar. También pidió a los espectadores que tuvieran empatía por él, pues asegura que a cualquiera le podría pasar.

"La autosanación nunca va a parar, el contenido va a seguir, todo sigue exactamente y ahora convoco a todos los valientes y a todas las personas que se identificaron con este caso hacia mí, hoy soy yo, mañana le puede pasar a tu hijo, a tu papá, a tu abuelo, a alguien cercano. Si no hay pruebas legales, no pueden crucificar a otro ser humano, es hora de levantar la voz, es hora de que nos escuchen pero sobre todo señores, siempre con todo el amor".