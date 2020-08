Vídeo: Selena Gomez y BLACKPINK estrenan "Ice Cream"

CIUDAD DE MÉXICO.- Selena Gomez compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un vídeo con duración de 17 segundos, en el cual se observa se le ve acompañada del grupo musical BLACKPINK, en el esperado lanzamiento de "Ice Cream".

Selena ha dado una amplia promoción a esta colaboración, en la que también participa Ariana Grande como compositora del tema.

Desde fotografías y avances, hasta vídeos preparando un helado, la intérprete de "Lose You To Love Me" incluso envió regalos a sus conocidos famosos para que apoyaran el estreno de "Ice Cream".

"Ice Cream" se convirtió en tendencia en redes sociales, ya que las fanáticas del grupo, conocidas como Blinks, desean demostrar por qué Jennie, Jisso, Rosé y Lisa son las nuevas reinas del K-Pop, luego de que reclamaran su trono en la plataforma de YouTube con el pasado estreno de "How Do You Like That'".

Promoción por todo lo alto a "Ice Cream"

Hace unos días, Selena compartió que para el videoclip oficial, la marca de helados Serendipity se unió al proyecto y con ayuda de la cantante crearon un sabor de helado único llamado "Cookies and Cream Remix", en la descripción agregó que tiene un sabor especial y único.

Cabe destacar que a un día del lanzamiento del "teaser" en YouTube, éste ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones.

"Ice Cream" de Selena Gomez y BLACKPINK

En esta publicación podrás encontrar el vídeo oficial en tiempo real con el estreno en YouTube. Síguelo en vivo: