Villana en “Misfit”

Gimena Gómez asegura que no le gustará a muchos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Pese a la pandemia por el Covid-19, la producción de cine no se detiene y eso hizo que Gimena Gómez viajara a Ecuador para ser la antagónica en “Misfit”, película que reúne talento de cinco países.

La mexicana, actriz en “Escuela para seductores” y “Falsa identidad”, será una especie de líder colegial que le hace ver su suerte al personaje encarnado por Alicia Jaziz (El Chema).

“Misfit” es la versión latinoamericana de la historia que se ha montado en Países Bajos, Alemania y Polonia.

“Es la misma premisa, pero está tropicalizada. Es sobre una chica que regresa de Estados Unidos, donde es popular, pero aquí se encuentra con un grupo donde nadie la toma en cuenta; a lo mejor a la gente no le gusta tanto mi personaje, pero no es villana, sino alguien directa, hasta cierto punto agresiva, pero recta y que sigue las reglas”, refiere Gómez.

Talento de México, España, Perú y Argentina se vio en el set durante diciembre pasado, siguiendo todos los protocolos sanitarios para poder trabajar sin contagios de coronavirus.

“En Ecuador hay muchas escuelas católicas, entonces salimos con uniforme, yo ando de pelirroja; estar con tapabocas, careta, es complicado, pero finalmente es la manera en que ahora debe trabajarse”, indica.

La mexicana, quien también es cantante y cuenta con un álbum en spotify, grabó un tema que será escuchado en la película cuando se estrene en cines y plataformas digitales.

Antes de “Misfit” la entrevistada terminó las grabaciones de “Falsa identidad”, serie que se frenó con la llegada de la contingencia sanitaria, pero retomado los trabajos en el verano.

“Me tocó hacer escenas sin besos, una cosa muy rara, normalmente hay escenas que terminaban así y ahora no por seguridad”, cuenta.

La semana pasada Gimena grabó con el grupo venezolano Trabuco Contrapunto una reversión de “Sé cómo duele”, que popularizó la cantante Karina en los 80.

“Ese grupo hace como cosas tropicales y creo va a quedar bien; me enviaron la canción, me metí a un estudio y estamos por mandar las voces para que se mezclen; ya también ando viendo otras colaboraciones con otras personas, me urge”, indica feliz.

Película Más detalles

Elenco

Gimena Gómez llegó al proyecto por casting; la cinta es dirigida por Orlando Herrera, del proyecto Enchufe TV, y cuenta con la participación de Julián Cerati (Once), Javier Luna (Violetta), Giselle Torres (Five @ 305) y Rayza Ortiz (De vuelta al barrio).