El cantante de 60 años de edad tuvo que ser hospitalizado, informó un integrante de la banda.

TENNESSEE.— Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe sufrió un accidente en pleno concierto este pasado 15 de octubre.

La caída del cantante fue captada en vídeo. Inmediatamente después del percance, Vince fue subido a una ambulancia y llevado al hospital, informa la revista "Rolling Stone".

Te puede interesar: Alice Cooper baila tap

Vince Neil se fracturó las costillas

En la grabación que circula en internet, se puede ver que mientras la banda de heavy metal tocaba el tema “Don’t Go Away Mad (Just Go Away)” para su público en Tennessee, Estados Unidos, Vince se distrajo y se acercó demasiado al borde del escenario mientras invitaba a los asistentes a aplaudir. Entre la emoción del momento, el cantante no se fijó y dio un paso de más y cayó al suelo.

De acuerdo a la publicación estadounidense, el concierto continuó sin la presencia del vocalista, quien fue sustituido por el guitarrista Jeff Blando.

Dana Strum, bajista del grupo, dio a conocer el estado de salud de Vince durante el concierto. Explicó a los fans de Mötley Crüe que el cantante se había fracturado las costillas, que no podía respirar, pero que ya estaba recibiendo atención médica, reporta la revista.

Vince Neil involucrado en otro accidente

Haciendo gloria de la cultura del lado salvaje del rock, Vince Neil, cantante de la banda de glam metal Motley Crue, cumplió condena de cárcel en 1986 por conducir borracho y ser responsable de un accidente automovilístico en California y en el que murió el baterista Nicholas "Razzle" Dingley, baterista de Hanoi Rocks.

En 2010, el personaje fue detenido de nuevo en Las Vegas por sospechas de manejar ebrio. Días antes había lanzado su último álbum "Tattoos and Tequila".

Te puede interesar: Molotov celebrará sus 26 años de carrera

¿Quién es Vince Neil?

Cantante y compositor estadounidense, conocido principalmente por ser el vocalista de la banda de glam metal Mötley Crüe. Está ubicado en el puesto N°33 de 'Los 100 Mejores Vocalistas del Metal' de todos los tiempos, según la revista Hit Parader.

El cantante, quien se ha casado en cuatro ocasiones, también ha destacado en el mundo del espectáculo por su comportamiento violento e irresponsable.

En el año 2011 golpeó y amenazó a su exnovia Alicia Jacobs en un casino de Las Vegas, en presencia de dos amigos de ella, uno de los cuales es periodista en el diario Las Vegas Sun. El cantante se declaró culpable en los tribunales por un delito menor de alteración del orden público para así evitar un cargo mayor.

En el año 2016, atacó físicamente a Kelly Guerrero, una enfermera a la que dejó en el hospital debido a las agresiones.

La enfermera estaba con su hijo cuando el niño vio que Nicholas Cage estaba con el cantante, y luego de pedirle un autógrafo al actor, Vince Neil la atacó. Este incidente de violencia quedó registrado en vídeo.

En cuanto a su historia con Mötley Crüe, en 1991 la banda lanzan un álbum recopilatorio "Decade of Decadence", donde hacen un repaso a toda su carrera hasta ese momento, pero meses después Vince anuncia que deja la banda, aunque por parte del grupo se declara que Neil fue expulsado.

Sin embargo, para el año de 1997, Neil acepta regresar al grupo; Mötley Crüe lanza el álbum "Generation Swine".