Violeta Isfel rompe en llanto por el trabajo que le esta costando embarazarse

CIUDAD DE MÉXICO.— Violeta Isfel ha tenido cambios en su cuerpo que la tienen inestable emocionalmente, esto debido a un tratamiento hormonal para volver a ser mamá.

La actriz y comediante dejó ver lo mal que se la está pasando en un programa televisivo en el que rompió en llanto al mencionar que no se reconoce al verse al espejo y que tras 18 años de haberse convertido en mamá ahora lo está volviendo a intentar, pero le está costando mucho.

"Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada, me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo: 'esta mujer eres y ve todo lo que ha recorrido'", dijo en la emisión.