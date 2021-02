Viuda de José Ángel García quiere una compensación

Después del fallecimiento del actor y director de escena José Ángel García, su viuda, Bella de la Vega, habló sobre cómo sobrelleva su duelo.

La actriz también reveló el destino de una parte de las cenizas de su esposo.

Bella de la Vega dijo que decidió dividir las cenizas de quien fuera su esposo, por lo que se vio recientemente con la hermana del fallecido director de escena de “La Rosa de Guadalupe”.

La actriz informó de su intención de buscar la posibilidad de acercarse a Televisa, empresa para la cual José Ángel trabajó por más de 40 años; con la intención de ver la posibilidad de recibir algún tipo de compensación económica en su calidad de viuda.

“Yo quisiera que alguien me asesorara a ver si es posible que a mí me apoyaran ahora como viuda que soy de José Ángel, porque pues sí quedé bastante dañada con respecto a que yo ya no tengo el apoyo que tenía de José Ángel” .