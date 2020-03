Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Xinhua Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Xinhua Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Xinhua Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Xinhua Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Xinhua Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: El Universal Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: El Universal Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: El Universal Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: El Universal Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: El Universal Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: El Universal Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: El Universal Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: EFE Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: EFE Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: EFE Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: EFE Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: AP Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Xinhua Aspectos del Festival Vive Latino en Ciudad de México.- Foto: Notimex ❮ ❯

La agrupación estadounidense Guns N' Roses, se encargó de dar por concluida la primera jornada del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, en la que presumieron lo mejor de su repertorio, así como algunos cóvers.

El festival, organizado por Ocesa, junto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México implementaron un plan de prevención: en los accesos se tomó la temperatura y se preguntaron síntomas a los asistentes.

Te puede interesar: Nostalgia ochentera con los Hombres G en Mérida (fotos)

Solo puedo decir que Slash es un GRANDE !!!#ViveLatino pic.twitter.com/oUTqOEbS1s — VAL COSME 🧟‍♀️ (@val_zombie) March 15, 2020

Aún así, fue evidente que hubo menos gente que en ediciones anteriores. Por la tarde, los escenarios lucían vacíos lo cual se constaba, pues los fans podían caminar con libertad.

El Vive Latino le rindió un especial y conmovedor tributo a José José, que hizo cantar a miles de personas, con interpretaciones de Ely Guerra, Ximena Sariñana, Pato Machete, Mon Laferte, entre otros.

Cantando al Príncipe!

Gavilan o Paloma

Vive Latino! pic.twitter.com/Yllibj6kmP — Sebas_AC (@Seba_Lohaiza) March 15, 2020

Mientras en los escenarios secundarios se presentaban bandas como The Rasmus y 31 Minutos, gran parte de los asistentes del festival prefirieron estar en el principal, donde se entonaron los éxitos del "Príncipe de la Canción".

Con una orquesta dirigida por Meme, tecladista de Café Tacvba, Andrés Calamaro interpretó "Gavilán o paloma", canción que fue entonada al unísono a todos los presentes.

El homenaje concluyó con la inesperada interpretación de "El triste", que estuvo a cargo de Meme, quien no cantaría en un principio, pero debido a la cancelación de algunos artistas como "Enrique Bunbury", tuvo que improvisar.

🇲🇽 #México El festival Vive Latino se realizó con normalidad este sábado en la capital mexicana a pesar de las críticas ante la pandemia del coronavirus, entre medidas de higiene y desinformación de varias de las 40.000 personas que decidieron asistir. Video: EFE. #TVVNoticias pic.twitter.com/VM5UNkoQkW — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 15, 2020

El festival se realizó con normalidad a pesar de las críticas, entre medidas de higiene y desinformación de varias de las 40,000 personas que decidieron asistir.



“Yo creo que esta pandemia mundial no tiene los niveles de emergencia que nos están diciendo. Creo que va más allá de nuestro conocimiento… está a nivel de los gobiernos. Yo vivo la vida como la he vivido siempre y no he cambiado nada ante la alerta de pandemia”, dijo Carlos, uno de los asistentes.

Te puede interesar: Algunas bandas y cantantes cancelan su participación en el Festival Vive Latino

Miles de fanáticos del rock acudieron a disfrutar de sus bandas favoritas como Guns N' Roses, The Cardigans, Zoé Unplugged o Babasónicos pese a más de una docena de cancelaciones de los 84 grupos programadas.

Muchos acudieron con mascarilla y atendieron a las recomendaciones de la organización del festival, que indicó en las pantallas gigantes la necesidad de desinfectarse las manos regularmente, toser dentro del codo, no establecer mucho contacto físico o retirarse del recinto ante cualquier síntoma.

El evento tuvo el apoyo de 92 paramédicos, 10 médicos y 8 carpas sanitarias.

“Al final de cuentas es un lugar que está al aire libre y creo que con las medidas que hay de higiene nos cuidamos. Es un riesgo pero no creo que esté tan fuerte”, expresó Citlali, quien no se pierde nunca el evento.

Diego, otro asistente, añadió que le gustaría “que no hubiese tanto pánico”, ya que “doce casos entre millones no es mucha cosa”.

A pesar de los miles de asistentes, muchos otros se quedaron en casa y Twitter reflejó su frustración por perder el dinero de las entradas o simplemente por querer protegerse a sí mismos y al resto.

Te puede interesar: Ozuna revela que está en cuarentena

En tanto, usuarios se quejaron de que se cancelen eventos en todo el país -y en todo el mundo- y este no, según ellos, por el aporte económico.

Durante gran parte de la tarde, #MuereLatino2020 estuvo en la lista de “trending topics” en México

“#MuereLatino2020 Increíble que no suspendan el #ViveLatino imagínense más de 70 mil personas reunidas allí, muy mal por el gobierno, prefieren su negocio que la salud de la gente…” publicó un usuario de Twitter.

Además, muchas personas criticaron la decisión de no suspender el Vive Latino mediante el humor, con memes y “hashtags” como #MuereLatino2020 y #VirusLatino2020.

Pues yo desde mi lap estoy viendo el #MuereLatino2020 sin problemas#vivelatino2020 pic.twitter.com/RjVYIpOWD3 — Katty Chiquetere (@kattyboom_df) March 15, 2020

“Alguien va a asistir al #VirusLatino2020? Dicen que el cartel está que te mueres”, publicó otro usuario junto a una imagen del cartel en la que los nombres de los grupos musicales fueron sustituidos por los síntomas que provoca el COVID-19.

Te puede interesar: Confirman la cancelación de Pa’l Norte 2020 por coronavirus

Alguien va a asistir al #VirusLatino2020?



Dicen que el cartel está que te mueres.#MuereLatino2020 pic.twitter.com/YgYKNR4L27 — Leonardo AGeeklar (@iandrew99) March 14, 2020

Síguenos en Google Noticias