MÉXICO.— Pese a todas la críticas que el Vive Latino ha recibido en redes sociales, el evento sigue en pie, a pesar de las cancelaciones de algunas bandas.

Este día y a unas cuantas horas de iniciar con el primer día del festival, se anunció la cancelación de dos bandas: "Mogwai" y "Rodrigo y Gabriela".

Sin embargo, el Vive Latino ha repuesto esa ausencia invitando a Moderatto e Inspector para el domingo 15.

❤️ ¡Todo listo para recibirlos en #VL20!

Debido a problemas de logística, Mogwai y Rodrigo y Gabriela no podrán acompañarnos...

¡Pero tenemos mucho corazón y grandes sorpresas para el

domingo: Inspector y Moderatto! pic.twitter.com/QYR54NS16a — Vive Latino (@vivelatino) March 14, 2020

¿La razón de la cancelación?

Aunque el anunció que se dio en su cuenta oficial de Twitter, menciona que las dos bandas que han cancelado y el Vive Latino tuvieron problemas de "logística".

Muchos usuarios son lo que creen que su decisión estuvo motivada por el brote de coronavirus (Covid-19).

Ante esta ausencia, los organizadores han informado que Moderatto e Inspector se unen a la lista de los que sí estarán presentes.

#ViveLatino #Coronavirusmexico #problemasdelogistica

¿Inspector y Moderatto?

Sé que no es su obligación pero miren lo que nos están dando pic.twitter.com/IJX7851Sh1 — Coronavirus (@CoronavirussMX) March 14, 2020

¿Quiénes han cancelado?

All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal. The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla, son algunas de las bandas que decidieron no dar su show.

Y estas se suma de último minuto a "Mogwai" y "Rodrigo y Gabriela".- Con información de redes sociales.

Algunas bandas del VL20 no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países.



Extrañaremos a All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla. pic.twitter.com/IOl5WRLZ4Q — Vive Latino (@vivelatino) March 13, 2020

