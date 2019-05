¡Vive le cinema! en Cannes

Dominio nacional en la selección de los cortometrajes

CANNES (EFE y AP).— México enseñó ayer en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes un ejemplo de la creación cinematográfica del país, con cuatro cortometrajes que reflejaron la diversidad de su nueva generación de cineastas y estuvieron apoyados por Gael García Bernal.

“El aire delgado“, de Pablo Giles; “The Girl With Two Heads”, de Betzabé García; “San Miguel”, de Cris Gris, y “Satán”, de Carlos Tapia, se presentaron en esa sección paralela e independiente del certamen francés de la mano del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La alianza entre Cannes y Morelia se remonta a 2003, cuando se acordó que el FICM proyectaría las películas de la Semana, y dos años después se abrió el camino inverso con varios proyectos mexicanos.

“El corto es el territorio libre del cine”, destacó la fundadora y directora general del FICM, Daniela Michel, agradecida por la visibilidad que Cannes otorga a esos jóvenes, cuya selección depende de los programadores de la Semana.

“Esta alianza nos complace muchísimo. Casi más de 60 cineastas mexicanos han pasado en este gran intercambio, que siempre les digo que es el mejor premio que pueden tener en Morelia”, añadió la representante del festival mexicano.

No se perdió la exhibición en la ciudad francesa García Bernal, que esta semana proyectó en la sección oficial de Cannes, en las Sesiones Especiales, fuera de competición, su segunda película como director, “Chicuarotes”.

Este actor y productor también tuvo en la Croisette su plataforma de lanzamiento, cuando acudió en 2000 con “Amores perros”, ópera prima de Alejandro González Iñárritu que le descubrió en la gran pantalla y el premio en la sección paralela.

Desde entonces, “han mejorado mucho las circunstancias. En los noventa no había casi ninguna producción de largometraje mexicano”, dijo Daniela Michel.

La Semana de la Crítica fue creada en 1962 por el Sindicato Francés de la Crítica de Cine y está consagrada a descubrir jóvenes promesas, de quienes proyecta sus primeros o segundos largometrajes, y apostó en su día por Guillermo del Toro o Iñárritu, presidente este año del jurado que el sábado otorgará la Palma de Oro.

Netflix, en todas partes

Si desea gritar a todo pulmón “Vive le cinema!”, el Festival de Cine de Cannes es el lugar para hacerlo.

Eso fue lo que declaró Quentin Tarantino en la escalinata de la alfombra roja mientras se dirigía al estreno de “Once Upon A Time… In Hollywood”, su afectuosa oda a la industria del cine.

La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, llena de nostalgia por los días más felices de 1969, encapsula lo que ahora está casi extinto en Hollywood: una épica original de gran presupuesto con grandes estrellas. Es la réplica a cualquiera que diga que las películas están mermando en la era del “streaming”.

Y en ninguna parte el séptimo arte es más celebrado, y tomado en serio, que en Cannes. “Vive le cinema!” es más o menos el ethos y grito de guerra del festival. Y con la proliferación del “streaming”, a menudo resulta un campo de batalla donde las visiones se disputan la representación del alma del cine. A muchos les gustaría ver el fin de la guerra fría entre Cannes y Netflix.

“Netflix está haciendo un trabajo maravilloso”, dijo Iñárritu, presidente del jurado este año, al principio del festival. “¿Por qué no darle a la gente la opción de experimentar el cine?”

Iñárritu, cuya película “Birdman” se burló del dominio de las cintas de superhéroes, elogió a Netflix por apoyar el tipo de filmes que los grandes estudios han dejado de hacer. En una entrevista con el New York Times, fue más allá: “Todos estamos permitiendo que este medio muera y sólo se convierta en un parque de franquicias de entretenimiento. Y si esos estudios, distribuidores y exhibidores no encuentran el camino, Netflix se los comerá”.

El festival este año ha vibrado típicamente con voces nuevas y viejos maestros. No ha carecido de logros emocionantes (“Portrait of a Lady on Fire” de Celine Sciamma), cine de género de primera (“Parasite” de Bong Joon-ho) o brillo hollywoodense (“Rocketman” de Dexter Fletcher). Pero algunos creen que este año Cannes sería mejor si Netflix tuviera un papel protagónico.

El veterano productor Cassian Elwes, cuyos créditos incluyen “Mudbound” de Netflix, dijo que mantener la plataforma fuera del festival está lastimando a la industria. El mercado de Cannes, que transcurre paralelo al festival, es donde muchas son compradas y vendidas.

“Cannes está en un muy mal momento. El negocio está chato y la mayoría de las películas que se exhiben aquí son irrelevantes en el mercado estadounidense”, dijo Elwes en Twitter. “Ambas partes, (el mercado) y el festival, deben darse cuenta de que son codependientes y encontrar una solución y rápido. Mantener fuera a los servicios de streaming es contraproducente”.

Netflix aún tiene un equipo de adquisiciones en Cannes. Aunque no ha anunciado ninguna compra, todavía puede hacerlo. Un estudio realizado por la Sorbona captura cuán vital ha sido Netflix para los mercados de los festivales. Sus investigadores hallaron que el 39% de los estrenos en Cannes desde el 2009 han terminado en Netflix, aunque la mayoría tuvo estrenos en salas de cine.

La pérdida de Cannes ha sido una ganancia para Venecia. El año pasado, Netflix retiró, entre otros títulos, “Roma” de Alfonso Cuarón luego que ambas partes no lograron encontrar una solución. Cannes ya está bajo presión porque últimamente muchos filmes han optado por estrenos otoñales (del hemisferio norte, primavera del sur) para estar más cerca de la temporada del Oscar. Pero perderse “Roma”, que ganó el León de Oro en Venecia y se convirtió en la película más aclamada del año, duele.

Netflix y Cannes desde entonces han continuado sus conversaciones sin resultados. Aunque según reportes no estaban listas a tiempo para Cannes, las cintas “The Irishman” de Martin Scorsese y “The Laundromat” de Steven Soderbergh eran posibilidades rumoradas que hubieran sido importantes para el festival.

Almodóvar, que recibió grandes elogios con el estreno de “Dolor y gloria” en Cannes, está entre aquellos contentos de ver que alguien le haga frente a Netflix. Considera el mermante número de salas de cine en España una crisis.

“Afortunadamente Francia es un país diferente”, dijo Almodóvar. “Francia es el defensor más grande de la gran pantalla y creo que es la industria francesa la que dará la batalla contra las plataformas de streaming”.

Netflix ha generado protestas en el Festival de Cine de Berlín, pero Francia y Cannes ha sido su mercado más difícil pese a tener más de 5 millones de suscriptores en este país. Cuando el jefe de contenido de Netflix Ted Sarandos habló en el escenario en Cannes en el 2015, fue acosado con preguntas. En medio del alboroto por la inclusión de dos estrenos de Netflix en 2017 —“Okja” de Bong y “The Meyerowitz Stories” de Noah Baumbach— algunos asistentes al festival abuchearon el logotipo de Netflix. Otros vitorearon.

El acertijo de Cannes con Netflix podría intensificarse cuando Disney, WarnerMedia y Apple estrenen sus propias plataformas de streaming este año. Tras estrenar los dos primeros episodios de su serie para Amazon “Too Old to Die Young”, el director Nicolas Refn dijo que “los estudios se preparan para streaming definitivo. Creo que eso es bien sabido”.

Esa mayor competencia, sin embargo, también podría darle a Cannes más ventaja. El festival sigue siendo un escenario sin igual al que aspiran muchos cineastas.

Manos vacías

España y América Latina se fueron vacíos en la Quincena de Realizadores, sección paralela del Festival de Cannes donde tenían cuatro proyectos en liza.

La Quincena de Realizadores no entregó un premio propio, pero la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD), uno de sus socios, recompensó a “Une fille facile”, de la francesa Rebecca Zlotowski.

La película supone el estreno como actriz de Zahia Dehar, antigua prostituta que saltó a la fama después de que se revelara que jugadores del equipo de Francia recurrieron a sus servicios cuando todavía era menor.

Los futbolistas Karim Benzema y Franck Ribéry resultaron imputados en el caso, pero el Tribunal Correccional de París los absolvió en enero de 2014 al considerar que no sabían que la meretriz era menor de edad.

El Label Cinema Europa, en el que los miembros de la red de distribuidores Europa Cinemas distinguen a una película europea, fue dirigido a “Alice et le maire”, del director francés Nicolas Pariser, mientras que el premio Illy al mejor cortometraje fue para el vietnamita Pham Thien An por la producción “Stay Awake, Be Ready”.

La Quincena de Realizadores fue lanzada en 1969 por la Société des Réalisateurs de Films (SRF) con el objetivo de “descubrir filmes de jóvenes autores y saludar las obras de directores reconocidos”.

La lista de nuevos talentos que se revelaron en ella incluye a Michael Haneke, Spike Lee, los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne y Sofia Coppola.

En esta edición, iniciada el pasado 15 de mayo, la directora peruana Melina León y la brasileña Alice Furtado se presentaron con sus respectivas óperas primas: “Canción sin nombre” y “Sem seu sangue”.

Por su parte, el argentino Alejo Moguillansky se puso delante y detrás de la cámara con “Por el dinero“, y el español Sergio Caballero, cofundador y codirector del festival de música electrónica Sónar, acudió con su corto “Je te tiens”, protagonizado por Ángela Molina.

Naufragan en Cannes

El canadiense Xavier Dolan y el francés Arnaud Desplechin protagonizaron ayer la jornada más floja de la competición oficial del 72 Festival de Cannes con dos filmes recibidos con frialdad y que suscitaron poco interés.

Mientras Dolan cuenta una historia de amor y amistad en “Matthias et Maxime” que se queda casi en un ejercicio estudiantil, Desplechin presentó “Roubaix, une lumière”, un filme policíaco con tintes sociales que parecía el episodio piloto de una serie fallida.

Para Dolan era el regreso a Cannes tras ganar hace tres años el Gran Premio del Jurado con “Solo el fin del mundo”. Y ha llegado con un filme en el que ha tratado de explorar vías diferentes para su cine.

“Es un filme de transición, tengo 30 años, he llegado al final de una década que he pasado aquí en Cannes con todo tipo de sentimientos, victorias, decepciones, rechazos, triunfos, reencuentros… Ha sido rico emotiva, psicológica, intelectual y artísticamente”, explicó el actor y realizador en una rueda de prensa.

Por eso, este filme, “sin ser una amalgama” de todos sus trabajos anteriores, sí le ha servido, en el plano formal, para “intentar otras cosas” y explorar otra parte de sí mismo. “No puedo pasar mi vida filmando a gente que se pelea en una cocina. Es importante para mí navegar en zonas aún no exploradas y tenía ganas de hacer una película sobre la amistad”, dijo Dolan, que además expresó su intención de dedicarse a partir de ahora más a la actuación que a la dirección.

En “Matthias et Maxime” realiza las dos tareas y se dirige a sí mismo y a un grupo de sus amigos en la vida real porque quería trasladar a la pantalla el sentimiento “de amistad en grupo” que ha experimentado por primera vez en los últimos años.

Dolan es Maxime y Gabriel D’ Almeida Freitas es Matthias, dos amigos que ven cómo su relación evoluciona hacia algo más pero no se atreven a afrontarlo.

En su opinión no es un filme sobre la homosexualidad, sino “sobre el amor y punto”, afirmó Dolan de una historia que se desarrolla entre reuniones un tanto infantiles de amigos y entre las dudas de los dos protagonistas, incomprensibles en el abierto ambiente canadiense en el que viven.

En un estilo totalmente diferente, “Roubaix, une lumière”, una película a la que Arnaud Desplechin llegó cuando decidió que quería grabar algo sobre su ciudad natal, en el norte de Francia, junto a la frontera belga.

Se acordó entonces de un hecho real ocurrido hace una quincena de años, el asesinato de una mujer de 83 años a manos de dos mujeres jóvenes.

Y decidió llevar este hecho a la gran pantalla mezclando a actores profesionales con habitantes reales de Roubaix, como explicó hoy en rueda de prensa.

Léa Seydoux, Sara Forestier, Roschdy Zem y Antoine Reinartz protagonizan una historia a la que le falta suspense para ser un thriller y tensión para ser un drama.

Zem es Daoud, un comisario de policía que de perfecto es irreal; Reinartz un joven agente que llega al barrio más pobre de Francia con ganas de cambiar el mundo y Seydoux y Forestier dos mujeres que viven en medio de una gran miseria, tanto económica como moral.

“Me he permitido rodar mi ciudad pero no he querido encerrar a los personajes en un gueto social. Es cierto que estamos aplastados por las condiciones sociales y el mundo es cada vez más violento, pero el cine puede fotografiar el origen social de alguien pero también su alma”, señaló el realizador.

Un filme que el propio director reconoció que aunque tiene códigos de cine negro, no es un thriller, y que pese a que quería hacer un drama, en realidad le salió un melodrama con toques de tragedia.

Dos películas en la jornada más gris de un festival que mañana recibirá al franco-tunecino Abdellatif Kechiche, con “Mektoub, My Love: Intermezzo”, la segunda parte de una trilogía cuya primera entrega pasó bastante desapercibida, y al veterano italiano Marco Bellocchio, que se mete en la historia real del primer arrepentido de la mafia, Tommaso Buscetta, en “Il Traditore”.

Festival de Cine de Cannes

En el festival, que termina mañana con la entrega de la Palma de Oro, Netflix no figuró por segundo año consecutivo.

Ley francesa

Luego que el festival, presionado por los dueños de los cines franceses, declarara que las películas debían tener distribución cinematográfica en Francia para poder competir por la Palma de oro, Netflix retiró sus películas al negarse a mantenerlas fuera de su plataforma por la ventana de 36 meses que estipula su ley.

Tema de pasillo y alfombra

A lo largo del evento internacional en la Riviera Francesa, la gigante del “streaming” se ha dejado sentir y mucho se ha opinado sobre el tema.