Viven nuevo volumen de su sueño

Ave Delta estrena hoy su material en plataformas

A cuatro años de su formación, la banda yucateca Ave Delta se da el lujo, o talvez privilegio que solo los que tienen bien marcado el objetivo a seguir pueden lograr: grabar y presentar, tanto de manera física como digital, su tercera producción, en esta ocasión el segundo EP de su carrera, “Ayer fue un sueño. Volumen Dos”.

En entrevista con el Diario, en visita de sus integrantes a esta redacción, platican todo lo que han tenido que trabajar para conseguir este sueño materializado.

“Ver materializada nuestra tercera producción musical es increíble y un logro no solo de los que integramos la banda sino de todas las personas que nos han apoyado y creen en nosotros”, afirma Alex Soberanis, voz de la banda.

Contrario a la estrategia que muchos grupos independientes siguen de subir a las plataformas digitales de uno en uno los sencillos de un EP, Ave Delta presenta los cinco a partir de hoy, sin una estrategia de cuál promover primero, “porque todos tienen el peso para ser favoritos en algún momento”, destaca Luis Peniche (bajo).

“Dreams”, “Cuando caiga la noche”, “Ausencia”, “Cuando el mundo no escucha” y “Océanos” presentan un Ave Delta más maduro, que no duda en experimentar con instrumentos que no habían sido invitados en sus grabaciones anteriores, como violines y la trompeta de Jesús Ayala, e influencias españolas y de funk, entre otras.

Sus letras, como ellos explican, son más introspectivas y “melancólicas”, pero no por ello negativas.

El disco, que también fue grabado en formato físico de CD, contiene temas como el de la soledad, esa que te acompaña aún cuando estas rodeado de muchas personas pero ninguna a la vez por la frialdad de las redes sociales, o el ya no sentirte identificado por aquellos que alguna vez prometieron que serían tus amigos hasta el fin del mundo.

“Es un disco con un dejo de desesperanza y nostalgia, que estuvo en una etapa de nuestras vidas y que fue fuerte inspiración para las letras y la música”, explica Eusebio Santos (teclado y coros).

Ave Delta no sólo tiene ya disponible “Ayer fue un sueño. Volumen Dos” en todas las plataformas digitales y en su canal de YouTube, con el video “Dreams”, sino que lo presentará en un concierto en vivo este sábado a partir de las 9 de la noche en La Capilla de los Muertos, en Pizza del Perro Negro, con acceso a todas las edades y sin pago de cover.

“Este EP representa un nuevo ciclo para la banda, uno que también vive la integración de David Zavala como guitarrista y que nos lleva, como próximos planes a promover nuestro trabajo en el centro del país, donde ya fuimos hace unas semanas y nos fue muy bien”, concluye Alex Soberanis.— Renata Marrufo Montañez