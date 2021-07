Vocalista de Grupo Firme pide vacunarse: su padre casi muere por Covid

El cantante Eduin Caz celebró en grande tener a su padre de regreso en casa luego de que venció las complicaciones que le dejó contagiarse de Covid-19.

A través de sus redes sociales, Caz anunció que luego de permanecer un mes en el hospital en estado delicado, su padre finalmente fue dado de alta.

"Ya dado de alta, para los que me preguntaban de mi papá. U n mes en la batalla, pero se logró ", publicó en sus redes el líder de Grupo Firme .

Este festejo vino de la mano de una necesidad del vocalista de enviar un contundente mensaje a sus seguidores sobre la importancia de seguir las recomendaciones médicas y vacunarse contra el virus.

Según él, ello no sólo cuidará tu salud, sino también tu situación financiera.

El cantante explicó que su padre fue a dar al hospital tras contraer Covid-19 luego de negarse a recibir la vacuna, como lo han hecho millones en Estados Unidos, potencialmente exponiéndose a peligrosas cepas como la delta.

Ahora Caz deberá saldar la cuenta de gastos médicos con los ahorros que planeaba utilizar para una inversión.

"Me encuentro aquí con mis ahorros que era algo que tenía planeado hacer, construir, no sé, batallé bastante para conseguirlo y lo voy a ir a gastar en el hospital porque gracias a Dios mi papá ya se recuperó"

"Está en proceso de, pero ya lo dieron de alta y tengo que ir a pagar esa deuda que es carísima, muy cara", dijo Caz en sus historias de Instagram, según People en español.

Caz evitó dar la cantidad exacta de la deuda, pero destacó que una situación de esta índole bien se podría evitar obteniendo una vacuna contra el coronavirus gratuita.

"Quiero recomendarles, si lo quieren tomar bien, si no lo quieren tomar no me importa, es muy su problema, es muy su dinero y su vida. Pero sí les recomiendo que se vacunen, te vas a enfermar un día o dos, pero es gratis".