"Voy a ser papá muy pronto": Nodal responde al supuesto embarazo de Belinda

MONTERREY.— Chistian Nodal regresó a México para cumplir con los conciertos post pandemia que le quedan pendientes. Este 17 de junio ofrecerá el primero y el 21 concluirá con las fechas en Monterrey.

El cantante además de hablar del espectáculo que ofrecerá al público de Monterrey, también respondió al tan sonado rumor de si su prometida Belinda está embarazada.

Quiere tener muchos hijos con Belinda

Aunque el intérprete de "Dime como quieres" dio una conferencia prensa para hablar de sus próximos shows en Nuevo León. La prensa aprovecho para cuestionarlo sobre el rumor que desde el fin de semana a colocado a su prometida en la mira de todos.

Ante la pregunta de si Belinda y él están a la espera de su primer hijo, el cantante con toda calma y sinceridad aseguró que será padre muy pronto...

"Voy a ser papá muy pronto, pero de un disco que saldrá muy pronto. No lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas", indicó el cantante de música regional.

Tras esta declaración, el intérprete de "Se me Olvidó" aseguró que Belinda no está embarazada, pues son una pareja que les gustaría hacer las cosas paso a paso, Aunque dejó claro que él será papá en unos cuantos años y espera poder tener cinco hijos con la intérprete de "Sapito".

"Mi pareja y yo somos de hacer las cosas paso a paso. Nos acabamos de comprometer, sigue la boda, luego estar casados, disfrutarnos tantito, y luego sigue un bebé. Paso a pasito, pero yo, como te digo, estoy disfrutando muchísimo cada etapa. A los 24 ya tengo que ser papá. Yo quisiera tener unos cinco hijos”, expresó Christian Nodal.

"El señor está feliz"

Como era de esperarse, la prensa le preguntó sobre el hecho de que Lupillo Rivera se borró el tatuaje de Belinda y hasta hizo un vídeo en el que habló de ello y mostró el proceso de "eliminación".

Nodal prefirió no adentrarse y solo deseo que el cantante sea feliz.

"Pues no sé. Cada quién se hace lo que quiera con su puerco, cuerpo, perdón. A mi me hacen feliz los tatuajes, yo siempre me tatuó cosas que me hacen feliz. Lo importante es que el señor esté feliz", puntualizó muy políticamente correcto.