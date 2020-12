Vuelve a componer

Vive Elías Mejía, de Los Ángeles Azules, difícil año

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Este año no ha sido nada fácil para el doctor Elías Mejía, fundador de la emblemática agrupación Los Ángeles Azules.

Fue operado de los dos hombros, no ha podido ofrecer conciertos y el dolor más grande: perder a su madre.

“En marzo, cuando empezó todo lo de la pandemia, falleció mi mamá, y yo dejé la música de plano un tiempo porque es un dolor que, como hijo, nunca lo sientes con los tíos o con otro tipo de gente que fallece, sabes que ya no la vas a volver a ver…”, compartió Mejía.

El dolor de esta pérdida le impidió que durante un tiempo pudiera componer, pues tenía que vivir su duelo y sanar.

“Se murió en mis manos, me tocó estar con mi mamá y con mi papá en ese momento; se fue despacito, dejó de respirar y le dije a mi papá: ‘mi mamá ya se fue para el cielo’, y no sabes cómo se puso mi papá, ver sus lágrimas... fue una doble partida”.

Durante los meses siguientes, el Dr. Mejía recibió el apoyo de su familia, pero también tuvo que enfrentar dos cirugías de hombros y la dolorosa recuperación.

“La primera vez que me colgué el bajo de nuevo me dolió horrible. Tuve una caída y me desgarré el hombro izquierdo, en mayo me empecé a sentir más mal y en agosto me operaron del hombro izquierdo. Comencé a tener problemas a los dos meses en el derecho, resultó que tuve lesiones y fue otra cirugía”.

Tras su participación en el pasado Teletón, Los Ángeles Azules cerrará el año con un concierto virtual desde Santa Cruz, Bolivia, que será transmitido en esa zona, por lo que saldrán de México el viernes.

Mejía también está volviendo a escribir, por lo que dice, seguramente habrá nuevo material para 2021.

“Me estuve recuperando con mi familia, me daban mucho apoyo, luego con mis hijos, con los que tengo un compromiso muy fuerte y muy moral, porque tienen su grupo Elidian, ellos me jalan a mí, me distraen en otras cosas y pues ahí voy, ahorita estoy checando cómo meter esas canciones, estoy con los arreglos”.

La agrupación recibió dos premios Éxito de la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México) a las canciones más destacadas gracias al apoyo del público: “Nunca es suficiente”, original de Natalia Lafourcade junto a ellos, y “Amor a primera vista”, que lanzaron junto a Belinda y Horacio Palencia.

Algo que ha ayudado a Los Ángeles Azules económicamente durante la pandemia, es que su mamá les inculcó el hábito de ahorrar.

Hasta antes de la contingencia, el grupo ofrecía hasta 20 presentaciones por mes.

Retoman su trabajo

Aunque Los Ángeles Azules han tenido los recursos para dejar de trabajar, los meses que han transcurrido han sido muchos, y ya tienen ofertas de Centro y Sudamérica, pero dependerá de cómo siga la pandemia para volver a las giras.

En el Teletón

Los Ángeles Azules se presentaron en el marco del Teletón 2020, poniendo un granito de arena para invitar a la gente a donar.

Pospone festejo

La pandemia también afectó la celebración de las cuatro décadas de vida del grupo. No hay hasta ahora planes para celebrar con sus seguidores. Por lo pronto, continuarán con la promoción del disco “De Buenos Aires para el mundo”.