Vuelve “¿Quién es la máscara?”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Con el oído y la memoria más agudos, es como los investigadores y conductores de “¿Quién es la máscara?” arrancarán la tercera temporada, eso sí, con la principal diferencia de que la conducción estará al frente de Adrián Uribe.

“Es un proyecto en el que estuve en la primera temporada como investigador y ahora voy como conductor, creo que es una gran oportunidad que se da. En la segunda temporada no pude porque se atravesó el embarazo de mi mujer, entonces decidí quedarme en casa y ahora dije va, estoy puesto, y como Omar no pudo por su agenda, me dijo: si yo no lo puedo hacer, qué mejor que lo hagas tú”, explicó Uribe.

El estreno será el próximo 10 de octubre a las 8:30 de la noche, por Las Estrellas.

El coconductor es Alan Estrada, quien en la edición pasada del programa estuvo bajo la máscara de Chile.

“Lo que me hizo decir que sí es que estuve el año pasado, viví el juego desde adentro y luego vi el programa. Me gusta que la televisión llega a otro público que no me ve en mis otras plataformas, a la gente que no accede a Internet y que no conoce mi carrera”.

De vuelta

En el ámbito de los investigadores, repiten Yuri, Juanpa Zurita y Carlos Rivera, mientras que como nuevo elemento se encuentra Mónica Huarte.

Yuri dijo que con el tiempo ha hecho un mejor oído, y reconoce que si se trata de cantantes, ha llegado a atinar quién es desde el primer momento, aunque trata de conservar un poco la tensión y curiosidad.

“Ahora la producción nos la puso más difícil, ya nos dijeron que hay mucha gente famosa de diferentes tipos, pero está padre porque así nos ponen a trabajar e investigar. Ahora ya nos prohibieron copiar, ya no podemos decir lo mismo que los demás compañeros, tenemos que investigar más, estar más pendientes y llevarnos tarea a casa”.

Mónica se dijo contenta del segundo proyecto que hace con Televisa, luego de “40 y 20”. Para Juanpa es un placer volver a estos foros.

“Se me hace un programa muy innovador, muy cool, es como jugar un juego de mesa a nivel nacional, al final estás adivinando quién está detrás”.

El programa, que es producido por Miguel Ángel Fox, tendrá 18 personajes que tratarán de no ser descubiertos a lo largo de 10 programas.