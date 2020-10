Vuelven al escenario y hacen sonar los cláxones

Benny Ibarra fue el más esperado en autoconcierto

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El Autódromo Hermanos Rodríguez vuelve a vibrar con su primer autoconcierto, después de más de siete meses de estar cerrado debido a la pandemia. María León, Paty Cantú y Benny Ibarra encendieron los ánimos de los asistentes interpretando la mayor parte de sus éxitos musicales.

El más esperado de la noche fue Benny, quien salió alrededor de las 22:30 horas con temas como “Tonto corazón”, “Más de ti” y “Cada paso”, que hicieron sonar todos los cláxones.

Y aunque todos estaban disfrutando del momento, el cantante se percató de que varios de los asistentes ya se habían quitado el cubrebocas, así que les hizo un llamado para que pusieran el ejemplo usándolo y a seguir las medidas sanitarias.

“¿Cómo están hasta allá atrás? Yo también los amo. Qué gran experimento, qué gran momento de vida estamos viviendo; sin duda es esto algo diferente, estamos bien, estamos sanos, salvos, tenemos que cuidarnos cada día más”, mencionó.

“Así que si bien veo muchos coches muy bonitos por allá, pero les ruego que se cuiden, quiero agradecerles por haber venido, cuídense mucho y, si están afuera del coche, ¡pónganse el tapabocas! o nos van a regañar y ya no nos van a dejar seguir, así que por favor, ¡háganlo! Pongamos ejemplo aquí, porque hay gente que no lo hace”, dijo en su presentación.

En su espectáculo no podían faltar algunos temas de Timbiriche como “Con todos menos conmigo”, “Acelerar” y “Si no es ahora” que interpretó junto a jalisciense María León.

Además, el músico hizo un recorrido a través de su trayectoria artística con varios de sus éxitos, entre ellos “Cada mañana”, “Inspiración”, “Sin ti”, “Cada beso”, que llenaron de romanticismo la noche, que estuvo iluminada por los automóviles.

Una dosis de adrenalina y pole dance fue lo que ofreció María León durante su presentación, la cantante arrancó el show a las 19:30 horas con un popurrí de Selena y canciones de los años 90, mientras calentaba los motores de los asistentes que estaban conectándose a la plataforma y los que estaban en sus autos.

“Que privilegio estar en un escenario una vez más, estoy emocionada, tengo ganas de reír, de llorar, de bajarme y abrazarlos a todos”, comentó a su audiencia que no dejaba de gritarle mensajes de amor y admiración.

La emoción de la mexicana fue tan grande que decidió bajarse del escenario para estar más cerca de la primera fila de autos, así que con una mascarilla tuvo que cantar “El eco de tu voz”, y aunque hubiera deseado estrechar la mano de sus fanáticos, se tuvo que conformar con tenerlos a pocos metros de distancia.

Entre los temas que interpretó estuvieron “El tiempo de ti”, “Se te salió mi nombre”, “Perro amor” y “Fáltame al respeto”, entre otros, pero fue con su tema “Locos” con el que dejó a más de uno con la boca abierta, al realizar una coreografía de pole dance, en donde hizo que las personas enloquecieran e hicieran ruido con el claxon y gritaran con euforia.

Paty Cantú también arrancó sonrisas y llenó de nostalgia el lugar al interpretar temas de amor y desamor como “Rompo contigo”, “No fue suficiente”, “Clavo que saca otro clavo” y “Se desintegra el amor” que cantó a lado de Benny.

“Yo no he estado hace medio año con gente, así que esto es lo más cerca que he estado con mi familia, porque ustedes son mi familia… Gracias por estar aquí esta noche”, afirmó.

Más de un centenar de automóviles asistieron al lugar, a su llegada fueron revisados y se le tomó la temperatura de todos los asistentes, además los vehículos se acomodaron en “corralitos”, que impedían que los asistentes se movieran de su lugar para salvaguardar una sana distancia.

Mientras que la producción escénica fue estándar, para que el cambio de instrumentos entre un cantante y otro fuera hecho de la manera más rápida posible, pero la iluminación y la pantalla gigante que acompañó el show deleitaron a la audiencia que extrañaba un evento presencial.