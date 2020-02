"Walls", se convierte en el primer álbum como solista de Louis Tomlinson

MÉXICO.— El cantante y ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson lanza su álbum debut en solitario "Walls", después de estarlo trabajando durante cuatro años.

"No puedo creer que finalmente estoy diciendo esto. ¡Mi álbum debut #Walls ya está disponible! Déjenme saber lo que piensan", escribió el exintegrante de One Direction en su cuenta de Twitter.

Can't quite believe I'm finally saying this. My debut album #Walls is out now! Let me know what you think https://t.co/SjNtpDIKX2 pic.twitter.com/wVbjQqYbRr

Aunque las canciones que componen el disco son diversas, las reacciones de los fanáticos de Tomlinson comparten la misma opinión, la espera valió la pena.

Los devotos del cantante británico se han dedicado a hacer tendencia mundial el nombre del álbum, "Walls", y conseguir que el compositor se posicione en los primeros lugares de las listas de popularidad musical en el mundo.

Además de compartir algunos memes para ilustrar la emoción que les generó su nueva música.

Liam Payne, también exintegrante de la "boyband" One Direction, se unió al mar de mensajes de apoyo y amor hacia Tomlinson que inunda las redes sociales.

Congrats @Louis_Tomlinson huge day for you can’t wait to check it out later well done man through all your wins and your hard times you did it 🙏🏼