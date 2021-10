Wendy Braga revela fotos inéditas de su romántica boda en Inglaterra

La conductora de TV cumplió su sueño de casarse y poder celebrar su unión de forma muy romántica; ahora está próximamente será mamá.

MÉRIDA.— A pesas de que ya se cumplió un año de haberse casado, Wendy Braga sigue recibiendo elogios por lo bonita que fue su boda con el financiero inglés John Worth.

La conductora y actriz que pronto será mamá tras confirmar que está embarazada y hasta presumió el ultrasonido en el programa "Cuéntamelo Ya", recientemente compartió fotos inéditas de cuando se casó por la iglesia en Inglaterra.

Asimismo, a través de redes sociales, la yucateca agradeció a una revista de circulación nacional por la entrevista que le realizó y en la que contó los detalles de su unión en el extranjero.

Era muy importante para ella casar por la iglesia

A través de las páginas de TV Notas, Wendy aseguró que era algo muy importante tanto para su marido como para ella poder casarte por la Iglesia en Inglaterra, pues así la familia y amigos de su esposo iban a poder estar presentes.

"Justo a un año de que nos casamos por lo civil. Estaba pendiente que lo hiciéramos por la Iglesia", indicó la yucateca.

En dicho medio, la presentadora de TV también indicó que "todo superó sus expectativas", y que su suegra tenía casi todo organizado. Pero para que esto pudiera lograrse se mantuvieron en comunicación por videollamadas y al final "todo fue perfecto".

"Todo superó mis expectativas, porque mi suegra prácticamente ya tenía casi todo organizado [...] Sólo llegué a decidir ciertas cositas, como colores de esto o lo otro, adornos… detallitos. Y el 26 de septiembre tuvimos toda esta boda con la familia y amigos de mi marido", explicó la también actriz.

Wendy Braga señaló que su suegra se "se lució con todo". Incluso en la entrevista menciona que pensó que no estarían sus amigos, pero asegura que fue "hermoso" el recibimiento que tuvo.

"Fue hermoso llegar y recibir tanto cariño de con quienes sólo había hablado por videollamada, como los amigos de mi esposo", destacó la conductora próxima a convertirse en mamá.

La yucateca finalizó indicando que las bodas en Inglaterra son diferentes a las que se realizan en México, pero eso no impidió que ella realizará lo acostumbrado.

"Ellos tienen menos tradiciones [...] Le pregunté al sacerdote que si ellos acostumbran tener padrinos como de lazo y arras, y me dijo que no, pero que no había problema al implementarlo en la misa. detalló la presentadora.

Cabe destacar que Wendy Braga y John Wart se casaron el pasado 12 de septiembre de 2020, luego de tener que posponer su boda debido a la pandemia.

