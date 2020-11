Werevertumorro "recrea" a modo de broma una violación

A través de TikTok, el youtuber compartió un vídeo en el que simula una violación y hasta menciona una frase que muchos violadores han dicho.

MÉXICO.— Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro por su canal con miles de seguidores en YouTube, generó la molestia y críticas luego de compartir un vídeo "gracioso" en TikTok.

El youtuber recibió cientos de comentarios en los que le señalaban que la recreación de una violación no da risa y que mucho menos es tema del cual burlarse.

Escribir comedia no es fácil. Hacer estas idioteces, cualquiera. En este vídeo, @werevertumorro hace apología de la violación para "hacer reír". El wey todavía dice "borrado de todos lados", esto es internet, nada se borra. #WereverViolador pic.twitter.com/S23rJl6MrD

A través de redes sociales, internautas criticaron el vídeo en el que Werevertumorro simula estar teniendo relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona.

Cabe destacar que el tipo de violación que recrea el también futbolista suele darse en las fiestas, que por culpa del exceso de alcohol u otra sustancia tóxica, la víctima no puede hacer nada.

Incluso en la grabación, Gabriel resalta el modo en el que los violadores llevan al cabo su agresión sexual:

“¿Sigo pedo tú también? Estamos desnudos, pero no sé qué pedo wey, me casi sobre ti”, menciona el youtuber.

Asimismo, los cibernautas pedían la "cancelación" del influencer, a quien señalaron como “machista” por realizar la “apología de la violación”.

Werevertumorro se limitó a eliminar el vídeo y compartir un tuit que solo avivo el enojo de los internautas. Hasta el momento no se ha disculpado.

En Twitter el hashtag #WereverViolador se convirtió en tendencia; y Gabriel Montiel se unió a la lista de los youtubers — como Luisito Cominuca— que supuestamente fomentan la violencia contra la mujer.- Con información de Libertad bajo palabra y Nuestro País.

#Werevertumorro De hombre a hombre, esto no es juego. No es para tomar a broma, tengas 5 seguidores o tenga miles. Buscaste ser figura pública y como tal tienes responsabilidades con tu contenido, y no puede ser uno de #machistaviolador #WereverViolador https://t.co/BFn2cTdVbo