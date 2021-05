Will Smith abre las puertas para su regreso a DC Comics

Foto: Megamedia Fotograma cedido por Paramount Pictures donde aparece el actor Will Smith Foto: Megamedia Will Smith anda con todo en la promoción de la tercera entrega de "Bad Boys", en esta ocasión cantó el tema de la película con mariachi (Twitter) Will Smith en la presentación a la prensa de “Bad Boys for Life” ❮ ❯

Will Smith dejó abierta la posibilidad de que "Deadshot", pese a que no participará en la segunda entrega de "The Suicide Squad", pueda aparecer en otros proyectos de la compañía.

Tras la confirmación de que Will Smith no dará vida a su emblemático personaje en la segunda parte de "The Suicide Squad" dirigida por James Guun, los fanáticos de esta película se mostraron molestos por considerarlo parte importante de la secuencia, incluso se llegó a pensar que Idris Elba lo reemplazaría, sin embargo se calmaron las aguas cuando se confirmó que el actor inglés asumirá el papel de "Bloodsport".

Te puede interesar: Fernanda Castillo, impotente y enojada ante nuevo problema de salud

Razón del por qué Will Smith no está en "The Suicide Squad"

El motivo por el cual Will Smith no está en la película de James Gunn es debido a problemas de agenda.

Los fanáticos sabían que la segunda parte de "The Suicide Squad" ya se estaba desarrollando antes de que se estrenara la primera parte, en 2016, y se tenía previsto que ésta saliera en 2017, sin embargo, debido a que tuvo una mala recepción por parte de la crítica, a pesar de que fuera un éxito en taquilla recaudando más de 746 millones de dólares, no fue lo suficientemente convincente para los estudios. Esto provocó que los planes del director David Ayer y Smith se vinieran abajo.

Will Smith compartiría pantalla con Jaden Smith

A meses de que se estrene la segunda parte de "The Suicide Squad", Will Smith de nueva cuenta habló de un posible regreso a DC, pero en esta ocasión pidió que su hijo Jaden Smith también se integre al Universo Cinematográfico con un "papel importante". Incluso, hace tiempo se mencionó que el polémico actor de 22 años de edad podría interpretar al personaje Static Shock.

Estreno de "The Suicide Squad"

La segunda entrega de "The Suicide Squad" se prevé se estrene en las salas de cine el próximo 6 de agosto.

Lee también: Henry Cavill confirma su participación en Highlander