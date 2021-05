Will Smith "exige" que su hijo sea un superhéroe de DC

De acuerdo con medios internacionales, el actor estaría haciendo uso del nepotismo para colocar a su hijo en proyectos cinematográficos.

EE.UU.— Will Smith dio vida a "Deadshot" en "Escuadrón Suicida", en 2016, bajo la dirección de David Ayer. Cinco años después, existe la posibilidad de que regrese a DC Comics, pero se dice entre bastidores que ha puesto una singular condición: Quiere que contraten a su hijo Jaden Smith para las películas de esta empresa, en algún papel importante.

Quiere que su hijo sea un superhéroe estilo 'Black Panter'

Según el periodista Daniel Ritchman, especializado en el tema de superhéroes en la pantalla grande, Will solo volvería a actuar en un filme de DC si a su hijo Jaden le ofrecen el papel de "Static Shock", uno de los personajes de ficción más importantes en la comunidad afrodescendiente, al cual ya estuvo ligado, pero que, por la pandemia, el proyecto se detuvo.

Este rumor provocó una ola de críticas en las redes sociales. Asimismo, la noticia destapó la polémica sobre el clásico nepotismo que impera en Hollywood, pues no sería la primera vez que el actor busca un estelar para su vástago.

Algunos especialistas coinciden en que desde el inicio de la carrera de Jaden, Will ha estado al pendiente y se dice que fue el propio Will quien eligió los trabajos de su heredero en cintas como "En busca de la felicidad" (2006), "The Karate Kid" (2010) o "After Earth" (2013).

Y como la estrella de cintas como "Bad Boys" sigue siendo una persona muy influyente en Hollywood, no tiene dudas de que probablemente conseguirá el papel para su hijo.

