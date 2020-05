Will Smith se adueña de Twitter con un nuevo rap

MÉXICO.— El cantante y actor Will Smith se adueñó este viernes de Twitter al sorprender a los jóvenes con su rap en el "remix" de "Will", canción con la que Joyner Lucas le había rendido homenaje a principios de marzo.

La participación de Smith ha causado tal impacto que generó el reposteos de la canción, algunas de sus citas y fotos de su carrera que incluyen cuatro discos.

Lucas comentó que lanzó su canción “Will” para expresar cómo Smith lo había inspirado e influenciado.

Luego de dichas declaraciones, el actor comentó sentirse honrado y le agradeció el gesto haciendo una "participación" en dicho tema.

🔥🔥🔥 #WillSmith is iconic. Give him his 🌹 🌹 🌹 pic.twitter.com/8wXx4FNO2c

En el verso que Smith aportó a la canción subrayó cómo había creado su éxito de una manera “limpia” e hizo un paseo por algunos de los momentos más importantes de su historia, entregando elogios a la gente que había influenciado su trayectoria.

Entre ellos se destacan Nelson Mandela, Muhammad Ali, Eddie Murphy y el fallecido actor de su serie “The Fresh Prince of Bel Air” James Avery, quien hacía el papel de su tío.

Whew 🔥 #WillSmith jumped on #JoynerLucas’ “Will” remix! | Did Will kill his verse? pic.twitter.com/IZkKf8dMca