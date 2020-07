Luego de que Jada Pinkett Smith admitió que le fue infiel a Will Smith con August Alsina, han señalado a Will de no ser tan "inocente"

EE.UU.— Luego de que Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith se sentaran a hablar sobre su relación, surgió la confesión de que ella tuvo una relación con August Alsina durante el período que ambos decidieron separarse un tiempo.

Sin embargo, ahora varios han señalado que no solo Jada habría sido infiel, ya que durante las grabaciones y presentaciones de la película "Focus", protagonizada por Will y Margot Robbie, la relación entre ellos habría cruzado el límite de la amistad.

¿Margot Robbie sería también la tercera en cuestión?

En redes sociales, internautas señalan que Margot Robbie habría estado involucrada sentimentalmente con Will Smith.

De acuerdo con Infobae, el rumor de una supuesta infidelidad por parte de Will cobró fuerza cuando un usuario bromeo diciendo que había una historia entre ambos:

A ese comentario se fueron sumando cada vez más cibernautas, quienes fueron aportando fotos y videos de la buena relación que mantuvieron los actores al filmar “Focus: maestros de la estafa” y “Escuadron suicida”.

Will Smith perdió todo nuestro respeto desde que prefirió a ‘eso’ que llama esposa, en vez de quedarse con Margot Robbie, las cosas como son pic.twitter.com/EHt5b4tWCR — titstensos (@titstensos) July 11, 2020

these pictures of Margot Robbie and Will Smith hit different now LMFAO pic.twitter.com/0y2llLqIi2 — elie (@iwasboredasf) July 10, 2020

Cabe destacar que no es la primera vez que relacionan a Will con Margot, ya que en 2015, los actores ingresaron juntos en una cabina de fotos como parte de la celebración de la fiesta de final de rodaje de "Focus".

Las imágenes generaron mucho revuelo, tanto que en varias ocasiones se le cuestionó a Margot Robbie por ello. Ella tajantemente desmintió todo:

“No hay absolutamente nada de cierto en el rumor ridículo. Es decepcionante que un juego entre amigos pueda ser tomado tan fuera de contexto”.

Sí fuera Will Smith, ahorita lo que más triste me tendría es que no me di a Margot Robbie en 2015. pic.twitter.com/blN4UFv8hc — // Daniel (@danielm0nt) July 11, 2020

¿Quién es August Alsina?

Cantante de R&B y hip-hop que ha lanzado una serie de compilados, incluyendo su debut en el 2011 llamado Untitled y The Product 2 del 2013.

Jada Pinkett Smith conoció a August Alsina a través de su hijo Jaden Smith. En aquel momento, el cantante tendría 23 años y “estaba realmente enfermo”, según la actriz.

Asimismo, ella confirmó que el rapero fue quien decidió romper toda relación con ella, algo que ella vio “comprensible”.- Con información de Infobae y El Mañana.

