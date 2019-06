Wisin termina en el hospital tras caerse durante un show

El cantante Wisin se encuentra inmerso en una gira con Yandel por Estados Unidos, sin embargo ayer en San Antonio Texas sufrió una caída que lo llevo hasta el hospital.

A través de un vídeo difundido en redes sociales, se puede ver como Wisin se despide de sus fans al finalizar el show y en el momento que camina para retirarse del escenario pierde el piso y cae de forma sorpresiva.

En ese momento personal del staff lo auxilia e incluso Yandel brinca a donde esta su compañero para ayudar. Tras unos segundos, Wisin logra pararse y se ve como camina con dificultad.

El cantante no quiso dejar a sus fans preocupados por lo que publicó una fotografía en Instagram desde el hospital. “A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores“, escribió Wisin.

Añadió que aunque quedan unas “pequeñas heridas de guerra”, hoy se presentará en Laredo “con todos los poderes”.

“Aprovecho para agradecer a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes“, finalizó.

Le mandan buena vibra

Varios músicos se hicieron presentes en la publicación para desearle que se mejore. “Tqm hermano Dios está contigo pa encima”, añadió Ozuna.

“Te queremos W eres un guerrero siempre! Papá Dios contigo”, fue el mensaje de Carlos Vives. “Que te mejores guerrero heridas de batalla pan de cada día”, escribió Farruko.

Ricky Martín, Julián Gil, Olga Tañón, Zion, Diego Torres, Luis Fonsi y Tito “El bambino” fueron otras de las personalidades que le enviaron su buena vibra a Wisin.