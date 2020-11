"Wonder Woman 1984" se estrena en HBO Max esta Navidad

Los fans de la heroína también podrán disfrutar del filme en el cine, ya que su estreno será simultáneo.

LOS ÁNGELES.— "Wonder Woman 1984" se estrenará en EE.UU., el día de Navidad, es decir, el 25 de diciembre simultáneamente en cines y a través de la plataforma HBO Max, así lo confirmó Warner Bros.

For the first time ever, #WonderWoman1984 will release in theaters and stream exclusively on @HBOmax* on December 25.



*Available on HBO Max in the US only at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/bU1Lmg5YDA