“Wonder Woman”, en cines

TCM Classic Film Festival tendrá edición especial

LOS ÁNGELES (EFE).— Warner Bros. anunció ayer que aplazó los estrenos de “Wonder Woman 1984” e “In The Heights”, dos cintas que se unen a la larga lista de películas cuyo lanzamiento se ha visto afectado por la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus.

La secuela de “Wonder Woman” (2017) llegará a los cines el 14 de agosto, en lugar del 5 de junio previsto inicialmente; mientras que la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda, que iba a ser presentada el 26 de junio, se ha quedado por ahora sin fecha de estreno.

“Cuando dimos luz verde a ‘Wonder Woman 1984’ fue con toda la intención de que se viera en la gran pantalla”, expresó ayer el presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, en un comunicado.

“Esperamos que el mundo esté en una posición más segura y saludable para entonces (por agosto)”, añadió Emmerich.

Estas declaraciones de Emmerich parecen rechazar las informaciones de los últimos días que apuntaban a que Warner Bros. se estaba planteando saltarse las salas de cine y estrenar “Wonder Woman 1984” directamente en el mercado digital como medida de emergencia ante el coronavirus.

Junto a “Wonder Woman 1984”, también llama la atención el retraso de “In the Heights”, la esperada adaptación al cine del musical de Lin-Manuel Miranda que cuenta en su elenco con el polifacético artista de origen puertorriqueño acompañado por Anthony Ramos, Rita Moreno, Melissa Barrera y Corey Hawkins, entre otros.

Jon M. Chu (“Crazy Rich Asians“, 2019) ha dirigido esta película con mucho sabor latino que por ahora no tiene nueva fecha de estreno.

Tampoco cuentan con día confirmado de lanzamiento las cintas “Scoob”, un filme de animación basado en “Scooby Doo”; y “Malignant”, el nuevo trabajo del cineasta James Wan (“Aquaman”, 2018).

Clásicos

Por su parte, TCM tuvo que cancelar el TCM Classic Film Festival que celebra anualmente en Los Ángeles, Estados Unidos, como homenaje al cine clásico, pero ayer anunció que, en su lugar, en 2020 se llevará al cabo el TCM Classic Film Festival Special Home Edition (edición especial en casa, en inglés), que llevará a los hogares algunas de las joyas de la gran pantalla y se celebrará del 16 al 19 de abril.

“Esta es una celebración remota y de ‘por favor quédate en casa’ de algunas películas y momentos de la última década en el TCM Classic Film Festival”, explicó en un vídeo en las redes sociales Ben Mankiewicz, presentador de TCM.

“Será un fin de semana largo de películas que se han proyectado en el festival junto a invitados y clips especiales del festival y otras joyas del archivo de TCM”, añadió Mankiewicz.

La web TCM detalló el programa de esta edición a distancia del festival, que en su jornada inaugural del 16 de abril incluye cintas como “A Star Is Born” (1954), protagonizada por Judy Garland; y la obra maestra de Fritz Lang “Metropolis” (1927).

En el segundo día se podrá ver a The Beatles en “A Hard Day’s Night” (1964), a Cary Grant en “North By Northwest” (1959) y a Marilyn Monroe en “Some Like It Hot” (1959).

Además, “Casablanca” (1942) y “Network” (1976) serán dos de los platos fuertes del tercer día mientras que en la jornada de clausura sobresalen películas como “Lawrence Of Arabia” (1962) y “Singin’ In The Rain” (1952).

Síguenos en Google Noticias