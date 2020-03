Woody Allen por fin hablará de sí mismo

Su autobiografía saldrá a la venta en abril próximo

NUEVA YORK (EFE).— La editorial Grand Central Publishing, división del Grupo Hachette, anunció que el 7 de abril próximo lanzará la autobiografía de Woody Allen titulada “Apropos of Nothing”, a la que describe como una “completa narración de su vida tanto profesional como personal”.

La obra plasma “su trabajo en el cine, teatro, televisión, clubes nocturnos y publicaciones”, al igual que las “relaciones con su familia, amigos y sus seres queridos”.

El vicepresidente de Grand Central Publishing, Ben Sevier, adquirió los derechos mundiales del libro, que aparecerá en papel y en versiones electrónica y de audio. Primero estará a la venta en Francia, Alemania, Italia y España, para después llegar a otros países.

La autobiografía aparecerá después de años de rumores sobre su elaboración por Woody Allen, que se retrasó cuando el cineasta, actor y productor fuera acusado por su hija Dylan de abusos sexuales cuando era niña, algo de lo que nunca ha sido imputado.

Ronan, el hijo biológico de Allen y Mia Farrow, apoya públicamente a su hermana y ha sido uno de los principales promotores desde los medios de comunicación del movimiento #MeToo.

Como resultado, Woody Allen ha quedado prácticamente apartado del mundo del cine en Estados Unidos y no encontró distribuidora para estrenar su filme “A Rainy Day in New York” (2019) en su país natal.

Tampoco lo consiguió para su siguiente largometraje, “Rifkin’s Festival”, con Elena Anaya y Sergi López que rodó en San Sebastián.

Síguenos en Google Noticias