Woojin es acusado de acoso sexual; el cantante responde a la acusación

El ídolo coreano y exintegrante de Stray Kids fue denunciado a través de redes sociales, él negando los rumores de acoso sexual

COREA.— El cantante Woojin ha sido acusado de acosar a una fan, los rumores de dicho escándalo se expandieron en redes sociales, y por ello el exintegrante de Stray Kids negó dichas acusaciones.

Si la justicia no le va a dar la condena que se merece por abusador, que por lo menos se le dé condena social.

Él es Kim WooJin, acoso a una chica y la manoseo, ella se negó pero como no quería un NO por respuesta la insulto. No se olviden de su nombre ni de su cara. pic.twitter.com/Lyx9Fc7qZ1