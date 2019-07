“¿Y dónde están las rubias? 2”; Terry Crews confirma la secuela (vídeo)

La película ¿Y dónde están las rubias? se ha convertido en un clásico de la comedia estadounidense. En 2004, los hermanos Wayans llevaron al público una película simple, pero que agradó a la audiencia. Terry Crews, actor que apareció en aquella producción, declaró para Watch What Happens Live que la secuela ya se está produciendo.

La historia puso en acción a Marcus y a Kevin Copeland, un par de agentes del FBI que tienen la misión de cuidar a dos millonarias durante un fin de semana. El destino causa que terminen haciéndose pasar por las herederas y se envuelvan en situaciones bizarras.

En esa película Terry Crews interpretó a Latrell Spencer, un jugador de basquetbol profesional que se enamora de Tiffany Wilson, quien es en realidad Marcus. Su personaje tuvo protagonismo en el filme y se convirtió en uno de los favoritos de los fans.

Crews apareció en Watch Happens Live, dónde le preguntaron sobre la segunda parte de ¿Y dónde están las rubias? y el actor no pudo ocultar su emoción.

“Sabes, en realidad me reuní con Shawn Wayans y él me dijo: “Hombre, vamos a hacerlo, lo estamos poniendo en marcha”. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante quince años para poder hacer la segunda parte de ¿Y Dónde Están las Rubias?, declaró.